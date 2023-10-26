Hiç izlendiğinizi düşündünüz mü? Truman Sendromu nedir? Truman Sendromu belirtileri nelerdir?

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:34

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:34

Hayatınızın bir televizyon şovunun parçası olduğunu düşündünüz mü hiç? Truman Sendromu, tam olarak böyle bir yanılsamanın sonucu olarak ortaya çıkar. Peki, Truman Sendromu nedir? Truman Sendromu belirtileri nelerdir?

TRUMAN SENDROMU NEDİR?

Truman Sendromu, adını 1998 yapımı "The Truman Show" adlı filmden alan bir psikolojik fenomendir. Bu sendrom, kişinin sürekli gözetlendiği ve hayatının bir televizyon şovunun parçası olduğuna inanma yanılsamasını içerir. Bu durumu yaşayan kişiler, kendilerini bir "izleyici kitlesi" tarafından sürekli gözetlendiğine, hayatlarının bir sahne veya set olduğuna inanırlar.

TRUMAN SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sürekli İzlenme Korkusu: Truman Sendromu yaşayan kişiler, sürekli olarak başkaları tarafından izlendiğine inanırlar ve bu nedenle her an kameraların gözetiminde olduklarına dair yoğun bir korku yaşarlar.

Olayları Yorumlama: Bu kişiler olayları ve ilişkileri farklı bir şekilde yorumlarlar. Her şeyin önceden düzenlendiğini veya senaryoya uygun şekilde geliştiğine inanabilirler.

Şüphecilik: Truman Sendromu yaşayanlar, etraflarındaki insanların gerçekliğinden ve niyetlerinden şüphe edebilirler. Diğer insanların onlara oyuncu veya figüran olarak katıldığını düşünebilirler.

Gerçeklikten Kopma: Kişiler, gerçeklik ile kurdukları bağlantıyı kaybedebilirler. Kendi yaşamlarını "setlerde" yaşıyormuş gibi hissedebilirler.

Paranoia: Truman Sendromu yaşayanlar, çevrelerindeki her şeyin bir komplo veya gözetim planının bir parçası olduğuna inanabilirler.

Truman Sendromu, psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul edilmez, ancak bu tür düşünceleri veya inançları olan kişiler için profesyonel yardım önerilebilir. Bu sendrom, genellikle kişinin duygusal ve zihinsel refahını etkileyebilir. Bu nedenle, bu tür belirtileri olan kişilerin bir uzmana başvurması önemlidir.