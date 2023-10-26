Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:57

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:57

Katarsis kelimesinin anlamı sorgulanıyor. Arınma olarak bilinen katarsisin birçok terimde farklı anlamı var. Peki, Katarsis nedir? Katarsis ne demek? Katarsis nasıl olur?

KATARSİS NE DEMEK?

Katarsis, Aristoteles'in Poetica adlı yapıtından alınmış bir sözcük olup, ilgili yapıtta trajedinin seyirci üzerindeki etkisini anlatır. Ayrıca Platon'un "Devlet" adlı eserinde de zikredilen, adil ve onurlu yöneticilere atfedilen bir felsefi terimdir.

Katarsis, bir kişinin yoğun duygusal veya zihinsel bir deneyim sonucunda duygusal temizlik, rahatlama veya aydınlanma yaşaması olarak tanımlanır. Bu terim özellikle antik Yunan tiyatrosuna dayanır. Katarsis, kişinin içsel duygusal gerginliği veya çatışmaları dışa vurarak bunlardan arınma sürecini ifade eder.

Katarsis, tiyatro eserlerinde veya edebiyatta da sıkça kullanılan bir kavramdır. Özellikle trajedi türündeki eserlerde, izleyiciye karakterlerin yaşadığı yoğun duygusal deneyimleri izleterek, izleyicilerin kendi duygusal tepkilerini serbest bırakmalarını ve bu yolla bir tür "temizlik" veya "rahatlama" yaşamalarını amaçlar. İzleyici, karakterlerin trajik olaylarla başa çıkmasını izlerken kendi duygusal yüklerini hafifletme fırsatı bulur.

Katarsis aynı zamanda psikolojide de kullanılan bir terimdir. Bu bağlamda, kişinin duygusal sorunlarını anlama, ifade etme ve aşma sürecini ifade eder. Kişinin terapi veya sanatsal ifade yoluyla duygusal gerginliklerini çözme süreci olarak görülür.