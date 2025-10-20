'Hiç sevilmedim' demişti... Eski eş Ojani Noa’dan Jennifer Lopez’e sert tepki: 'Aldattın'

Ünlü ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Jennifer Lopez’in eski eşi Ojani Noa, Lopez’in eski eşlerinden “gerçek anlamda sevildiğini hiç hissetmediğini” açıklamasının ardından sosyal medyadan sert bir tepki gösterdi.

Noa, yaptığı paylaşımda Lopez’i aldatmakla ve mağdur rolü oynamakla suçladı. Lopez’e hitaben yazdığı mesajında, “Bizi aşağılamayı bırak. Mağdur kartını oynamayı kes. Sorun biz değiliz, sorun ben değilim, sorun sensin” ifadelerini kullandı.

Eski eşinin evliliklerini “ikiyüzlü” olarak nitelendiren Noa, Lopez’e sadık biri olduğunu ve kariyerine destek olmak için hayatını değiştirdiğini belirtti:

“Dört kez evlendin. Tüm eşlerin de seni sevdi. Ben senin için başka bir eyalete taşındım, kariyerine destek oldum. Ama sen şöhreti ve serveti tercih ettin. Bana yalan söyledin, beni aldattın.”

Noa, Lopez’in ilişkilerini kamuoyu önünde kendi imajını korumak için kullandığını iddia ederek, “Senin için önemli olan sevgi değil, görünüş ve statüydü. Geçmişi çarpıtıyorsun” dedi.

Jennifer Lopez ise kısa süre önce katıldığı bir radyo programında, eski eşlerinden hiçbiri tarafından gerçekten sevildiğini hissetmediğini söylemişti. Lopez, “Ben sevilmeyecek biri değilim, ama onlar buna muktedir değiller” ifadelerini kullanmıştı.

Lopez ve Noa, 1997 yılında evlenmiş, yaklaşık 11 ay sonra boşanmıştı. Ünlü şarkıcı daha sonra Cris Judd, Marc Anthony ve Ben Affleck ile evlilikler gerçekleştirdi.

Ojani Noa’nın iddiaları, Lopez’in eski eşlerinden sevgi görmediğini açıklamasının ardından gündeme geldi. Lopez cephesi, Noa’nın suçlamalarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.