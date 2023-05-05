Hiç vaktiniz kalmadıysa işte 15 dakikada evinizi en hızlı temizleme yöntemi

Yayınlanma: 05.05.2023 - 00:04

Güncelleme: 05.05.2023 - 00:04

15 dakikada ev temizliği yapmak için bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Genelde çalışanların sadece pazar günü olur. Pazar gününü dışarıda artık rahatlıkla geçirebileceksiniz. Vereceğimiz temizlik sırları sayesinde evinizi sadece 15 dakikada temizlemeniz mümkün olacak.

İşte 15 dakikada ev temizliği için bilmeniz gerekenler.

1. 5 dakika boyunca hızlı bir şekilde evinizi dolaşın ve çöpleri toplayın. Boşalan çöp torbalarını değiştirin.

2. 5 dakika boyunca yüzeyleri temizleyin. Tezgahları, masaüstlerini, dolap kapaklarını ve lavaboları hızlıca silin. Bu işlem için bir temizleyici sprey ve bir bez kullanabilirsiniz.

3. 5 dakika boyunca yerleri süpürün veya paspaslayın. Hızlı bir şekilde süpürge veya paspas ile tüm odaları dolaşın ve tozları ve kırıntıları temizleyin.

15 dakikada ev temizliği için pratik öneriler

- Evinizdeki her odada belirli bir süre harcamaya çalışın, böylece tüm odaları eşit şekilde temizlemiş olursunuz.

- Süpürge veya paspasla yerleri temizlerken, mobilyaların etrafındaki tozları ve kırıntıları da temizlemeyi unutmayın.

- Eğer zamanınız kısıtlıysa, evinizin en çok kullanılan alanlarını temizlemeye öncelik verin. Örneğin, mutfağınızı ve banyonuzu öncelikli olarak temizleyebilirsiniz.

- Temizlik malzemelerinizi önceden hazırlayın. Böylece zaman kaybetmeden işe başlayabilirsiniz.

- Daha detaylı bir temizlik yapmak isterseniz, haftalık veya aylık olarak belirli bir günü temizlik günü olarak seçebilirsiniz.