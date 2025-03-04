Hiçbir ülkenin sahiplenmediği toprak parçası: Liberland

Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:04

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:06

Dünyada sınır anlaşmazlıkları nedeniyle sahipsiz kalan toprak parçaları nadir de olsa bulunur. İşte onlardan biri: Liberland. Avrupa’nın ortasında, Hırvatistan ve Sırbistan arasında bulunan 7 kilometrekarelik bu bölge, hiçbir ülkenin resmi olarak sahiplenmediği bir alan. Ancak 2015 yılında Çek siyasetçi Vít Jedlicka, burayı sahiplenerek "Liberland" adında bağımsız bir devlet kurduğunu ilan etti.

LİBERLAND NEREDE?

Liberland, Dunay Nehri'nin batı yakasında, Hırvatistan ve Sırbistan sınırında yer alıyor. Bu bölge, geçmişten beri iki ülke arasındaki sınır ihtilafları nedeniyle "sahipsiz toprak" olarak kaldı. Hırvatistan buranın kendisine ait olmadığını, Sırbistan ise kendi toprakları içinde olmadığını söylüyor. İşte bu hukuki belirsizlik, Liberland’ın doğuşuna zemin hazırladı.

LİBERLAND’IN KURULUŞU

Vít Jedlicka ve bir grup aktivist, bu sahipsiz bölgeyi bir liberal ve özgürlükçü mikro devlet haline getirmeyi hedefleyerek 13 Nisan 2015’te Liberland’ın bağımsızlığını ilan etti. Temel ilkeleri arasında bireysel özgürlük, düşük devlet müdahalesi ve gönüllü vergilendirme yer alıyor.

LİBERLAND’IN ÖZELLİKLERİ

Toplam yüz ölçümü: 7 km² (Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olabilir)

Nüfus: Resmi olarak kimse yaşamıyor, ancak binlerce kişi vatandaşlık başvurusu yaptı

Resmi dili: İngilizce ve Çekçe

Ekonomi: Kripto paralar ve gönüllü finansman modeli üzerinde şekilleniyor

Vergi sistemi: Gönüllü (Devlet zorunlu vergi koymuyor)

LİBERLAND RESMEN TANINIYOR MU?

Şu an için hiçbir ülke Liberland’ı resmi olarak tanımış değil. Hırvatistan, bölgenin kendi sınırları içinde olmasa da kontrol altında tutuyor ve Liberland’a fiziksel girişleri engelliyor. Ancak Vít Jedlicka, dünya çapında diplomatik ilişkiler kurmaya ve destek toplamaya devam ediyor.