Hiçbir yere gitmeyen uçağın biletleri rekor sürede tükendi

Yayınlanma: 08.08.2024 - 13:18

Güncelleme: 08.08.2024 - 13:18

2020 yılında Avustralyalı hava yolu şirketi Qantas'ın, Süper Ay ve Ay tutulmasını izlemek isteyenlere Pasifik Okyanusu'nun üzerinde tur atma imkanı sağladı. 'Hiçbir yere gitmeyen uçuşunun' biletleri rekor sürede tükendi.

Yolcuları, Pasifik Okyanusu üzerinde gezdiren ve daha sonra kalkış yerine bırakan uçuşun biletleri 386 (yaklaşık 3 bin TL) ile 1160 (yaklaşık 9 bin TL) dolar arasında satışa sunuldu. Şirket yetkilileri, biletlerin 2.5 dakika içinde tükendiğini duyurdu.

HİÇBİR YERE GİTMEYEN UÇAĞIN BİLETLERİ YOK SATTI

Öte yandan pandemi sebebiyle uçaklar hangarlarda bekleten Avustralyalı Qantas Hava Yolları 7 saatlik hiçbir yere olmayan uçak biletleri satışa çıkardı. Avustralya semalarında 7 saat sürecek ve turistik yerlerin havadan görüleceği yolculuğun biletleri 10 dakikada tükendi.

Sydney'den kalkıp Sydney'e inecek uçak için bilet fiyatları 566-2,734 ABD Doları (4200-20.000 TL) arasında değiştiği belirtildi.