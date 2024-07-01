Avustralya’da havalimanı çalışanlarının uyuşturucu dağıttığı tespit edildi

Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:14

Güncelleme: 01.07.2024 - 12:14

ABF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “JETENGINE Operasyonu, Victoria ve Tazmanya'daki havacılık tedarik zincirindeki suçları tespit etmeyi, izlemeyi ve bozmayı amaçlamaktadır. Avustralya Sınır Gücü (ABF) ve ortak kurumlar, Melbourne Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenilir kişileri sıkı bir şekilde uyardı” denildi.

70 PERSONEL GÜVENLİK İHLALİ YAPTI

ABF, son 12 ayda 1300’den fazla ticari uçağın denetlendiğini ve 500’e yakın havayolu mürettebat ve çalışanının incelendiğini belirtti. Yapılan inceleme kapsamında ABF, 70 Havacılık Güvenliği Kimlik Kartı (ASIC) personelin güvenlik ihlali yaptığını tespit etti.

ABF açıklamasında, “Operasyon sırasında görevliler, yasadışı uyuşturucu kullanımının yanı sıra yasadışı maddelerin yurt içinde dağıtımını yapan bir dizi havayolu mürettebatına ilişkin kanıtları da ortaya çıkardı. Aynı dönem boyunca, uluslararası havayolu mürettebatı, önemli miktarda gümrük vergisinden kaçmak amacıyla, sahte bölmeli valizlerin içinde bulunan kaçak sigara ve tütün ürünleriyle tespit edilmiştir” denildi.