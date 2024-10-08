Yayınlanma: 08.10.2024 - 15:16

Güncelleme: 08.10.2024 - 15:16

Eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına seçilmesiyle gündeme geldi. por dünyasında geniş bir tanınırlığa sahip olan Türkoğlu'nun, kariyeri ve başarıları yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Hidayet Türkoğlu kimdir? Türkiye Basketbol Federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, ayrıntılar...

HİDAYET TÜRKOĞLU KİMDİR?

Hidayet Türkoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Günümüz itibarıyla 45 yaşında olan Türkoğlu, aslen Sivaslı bir ailenin çocuğudur. İstanbul'da büyüyen Türkoğlu, basketbol kariyerine de bu şehirde başlamıştır.

Hidayet Türkoğlu, Türkiye basketbolunun en tanınmış isimlerinden biri olarak öne çıkan eski bir profesyonel basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanıdır. NBA'de uzun yıllar forma giyerek Türk basketbolunu uluslararası arenada başarıyla temsil eden Türkoğlu, kariyerinin ardından Türk basketboluna yönetici olarak katkı sağlamaya devam etmektedir.

Kariyeri

Hidayet Türkoğlu, basketbol kariyerine Efes Pilsen altyapısında başladı ve kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekti. Efes Pilsen'deki başarıları, onu 2000 NBA Draftı'na taşıdı. Sacramento Kings tarafından 16. sırada seçilerek NBA kariyerine adım atan Türkoğlu, NBA'de birçok farklı takımda forma giydi. Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Orlando Magic, Toronto Raptors, Phoenix Suns ve Los Angeles Clippers gibi takımlarda oynadı.

2008-2009 sezonunda Orlando Magic formasıyla NBA Finalleri'nde mücadele eden Türkoğlu, o sezon gösterdiği performansla kariyerinin zirvesine ulaştı. Ayrıca, NBA'de "Most Improved Player" (En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu) ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı.

Türkoğlu, Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın da uzun yıllar kaptanlığını yaptı. 2010 yılında Türkiye'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Türkoğlu'nun liderliğinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı

Hidayet Türkoğlu, basketbol kariyerini noktaladıktan sonra 2016 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olarak seçildi. Bu görevi ile Türk basketbolunu geliştirmek, genç yetenekleri desteklemek ve uluslararası başarılar kazandırmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Özel Hayatı ve Ailesi

Hidayet Türkoğlu, 2005 yılında Banu Türkoğlu ile evlenmiştir. Bu evlilikten bir kız çocukları bulunmaktadır. Türkoğlu'nun ailesi, özel hayatında en büyük destekçilerinden biri olmuştur. Hem iş hem de özel yaşamında ailesine olan bağlılığı ile bilinen Türkoğlu, spor dışındaki zamanını ailesiyle birlikte geçirmeyi tercih etmektedir.