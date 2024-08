TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması!

Yayınlanma: 20.08.2024 - 14:29

Güncelleme: 20.08.2024 - 14:29

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaptıkları format (play-in) ve yabancı kuralı değişikliğiyle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun daha heyecanlı geçmesini ümit ettiğini söyledi.

Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu sezon ligde uygulanacak play-in formatı ve yabancı kuralıyla (4+3) ilgili görüşlerini paylaşan Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki sezon sonuna kadar herkesin daha fazla heyecan duyacağı bir süreç olacak. Bu heyecan, ligin kalitesi, görünürlüğü ve daha çok maç oynanması anlamında önemli olacak. Kulüplerle yaptığımız istişare sonucunda Türk oyuncuların daha fazla süre bulması anlamında bir format tercih ettik. Herkes 4+3 yabancı fazlası olarak düşünüyor ama amacımız Türk sporcularının daha fazla süre alması. Hem kulüpler, hem milli takım bazında başarılı bir süreç geçirmek istiyoruz. Özellikle son 6 seneye baktığınız zaman kulüplerimiz Avrupa'da önemli başarılara imza attı. Özellikle Türk oyuncuların maç sonları ilk 5'in içerisinde olup, önemli ve kritik süreçlerde o heyecanın bir parçası olmalarını düşündüğümüz için böyle bir değişiklik yaptık. Bu süreci beraber yakından takip edeceğiz."

BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ SÖZLERİ

Basketbol Gelişim Merkezi'nin son durumu hakkında bilgi veren Türkoğlu, şunları kaydetti:

"2024-2025, bizim için ayrı bir sezon. Kura çekimini Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapmak istedik. İnşallah eylül ayının ortalarında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Basketbol Gelişim Merkezi'ni Türk basketboluna kazandırmış olacağız. Onun heyecanı içindeyiz. Şu an bulunduğumuz bölüm, tesisimizin A bloğu. Burası milli takımlar için ayarladığımız ve her fırsat bulduğu zaman antrenman yapabileceği bir yer olacak. Hemen yan tarafından 10 bin kişilik salonumuz var. Önümüzdeki sezondan itibaren Anadolu Efes ile Galatasaray bu tesisten yararlanacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ni ülkemize kazandırmaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. İlk günden beri bu tesisi kendilerine sunduğumuzda her zaman arkasında durdu. Başta İstanbul kulüplerimiz, sonra da tüm takımlarımızın yararlanabileceği bir sistem oluşturmayı planlıyoruz. Bu sezon lige katılan Mersin Spor ve Yalovaspor'a 'Hoş geldiniz' diyorum. Avrupa'da da bizi temsil edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."