Hıfzı Topuz kimdir? Hıfzı Topuz kaç yaşında, neden öldü?

Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:47

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:47

Gazeteci-yazar, iletişim alanının duayeni Hıfzı Topuz yaşamını yitirdi. 100 yaşında olan Topuz'un ölüm haberini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) duyurdu.



HIFZI TOPUZ KİMDİR?

1923 yılında İstanbul’da doğdu. 1942 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Strazburg Üniversitesi’nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans (1957-59) ve gazetecilik doktorası yaptı (1960). 1947-58 yıllarında Akşam gazetesinde önce istihbarat şefi, sonra yazıişleri müdürü olarak çalıştı. Kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Gazeteciler Sendikası’nın başkanlığını da yaptı. 1959’dan 1983’e kadar Paris’te UNESCO Genel Merkezi’nde özgür haber dolaşımı şefi olarak çalıştı. Uluslararası gazetecilik örgütleri arasında mesleksel işbirliği, basın ahlakı, gazetecilik eğitimi ve gazetecilerin korunması projelerini yönetti. Afrika ülkelerinde, Hindistan’da, Filipinler’de gazetecilik eğitimi seminerleri düzenledi. Afrika’da kırsal basın projesini oluşturdu. 1962’de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin, o zamanki adıyla Basın-Yayın Yüksek Okulu’nun kuruluşu için UNESCO’nun merkezinde ilk projeleri hazırladı. 1974-75 yılları arasında TRT’de radyolardan sorumlu genel müdür yardımcılığı yaptı. 1986’da halen başkanlığını sürdürdüğü İletişim Araştırmaları Derneği’ni kurdu. Vatan, Milliyet ve Cumhuriyet gazeteleriyle çeşitli dergilerde diziler ve inceleme yazıları yazdı. Anadolu, Galatasaray ve İstanbul üniversitelerinin iletişim fakültelerinde basın, radyo-televizyon tarihi, uluslararası iletişim ve siyasal iletişim dersleri verdi.

ÖDÜLLERİ

- 1998 Sertel Demokrasi Ödülü

- 2003 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü

- 2004 Lions Kulüpleri Federasyonu Atatürk Barış Ödülü

- 2005 Osmangazi Üniversitesi Onursal Doktora Ödülü

- 2007 36.Orhan Kemal Roman Armağanı

- 2009 Çağdaş Gazeteciler Derneği Onur Ödülü

- 2012 Yılı Balçova Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Aydınlanma Onur Ödülü

HIFZI TOPUZ'UN ESERLERİ

Fransa'da Gazetecilerin Statüsü ve Asgari Ücret, 1954 (Gazeteciler Sendikası)

Information Internationale dans la Presse Turque, 1961

Basın Sözlüğü, 1968 (Gazeteciler Cemiyeti)

Kara Afrika, 1971 (Milliyet)

100 Soruda Basın Tarihi, 1973 (Gerçek)

Seçim Savaşları, 1977 (Milliyet)

Uluslararası İletişim, 1984 (Anadolu Üniversitesi)

İletişimde Karikatür ve Toplum, 1986 (Anadolu Üniversitesi)

Lumumba, 1987 (Yön)

Kara Afrika'da İletişim, 1987 (Yön)

Basında Tekelleşmeler, 1989 (Tüses-İlad)

Yarının Radyo TV Düzeni, 1990 (Tüses-İlad)

Türkiye'de Seçim Kampanyaları, 1991 (Tüses-İlad)

Siyasal Reklamcılık 1991 (Cem)

Kara Afrika Sanatı, 1992 (Ant)

Hoşgörü, 1995 (Unesco)

Başlangıcından Bugüne Kadar Dünya Karikatürü, 1997 (İnkılap)

Dünyada ve Türkiye'de Kültür Politikaları, 2001 (Doğan)

Türk Basın Tarihi, 2003 (Remzi)

Büyülü Afrika, 2018 (Remzi)

Konuklar Geçiyor, 1975 (Çağdaş)

Paris'li Yıllar, 1994 (Bilgi)

Eski Dostlar, 2000 (Remzi)

Elveda Afrika, Hoşça Kal Paris, 2005 (Remzi), ISBN 975-14-1023-1

Fikret Mualla, 2005 (Everest)

Başın Öne Eğilmesin, Eylül 2006 (Remzi), ISBN 978-975-14-1150-1

Paris 68, Bir Devrim Denemesi, 2008 (Agora)

Nişantaşı Anıları, 2009 (Heyamola)

Bana Atatürk'ü Anlattılar, 2010 (Remzi)

Gülümseyen Anılar, 2010 (Remzi)

Ardından Yıllar Geçti (Söyleşi), 2013 (Remzi)

Paris'te Bir Türk Ressamı, Fikret Mualla 2014 (Remzi)

Atatürk Sesleniyor, 2016 (Remzi)

Bir Zamanlar Nişantaşı'nda, 2017 (Remzi)

Anı ve Mektuplarla Melih Cevdet Anday, 2019 (Remzi)

Meyyale, 1998 (Remzi)

Taif'te Ölüm, 1999 (Remzi)

Paris'te Son Osmanlılar, 1999 (Remzi)

Hatice Sultan, 2000 (Remzi)

Gazi ve Fikriye, 2001 (Remzi)

Milli Mücadelede Çamlıca'nın Üç Gülü, Kasım 2002 (Remzi), ISBN 975-14-0894-6

Devrim Yılları, 2004 (Remzi)

Tavcan, 2005 (Remzi)

Özgürlüğe Kurşun, 2007 (Remzi)

Kara Çığlık (2008 - Afrika Barış ve Dostluk Ödülü) (Remzi)

Abdülmecit; İmparatorluk Çökerken Sarayda 22 Yıl, 2009 (Remzi)

Hava Kurşun Gibi Ağır; Nazım Romanı, 2011 (Remzi)

Elbet Sabah Olacaktır, Tevfik Fikret Romanı, 2012 (Remzi)

Vatanı Sattık Bir Pula; Namık Kemal Romanı, 2013 (Remzi)

Çılgın ve Özgür; Neyzen Tevfik'in Romanı, 2014 (Remzi)

Şanlı Kanlı Yıllar, 2017 (Remzi)

Nevbahar, 2018 (Remzi)

Paris Sürgünü, 2019 (Remzi)

Gizli Aşklar, 2015 (Remzi)



