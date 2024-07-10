Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:18

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:18

Hindistan cevizi yağının faydaları saymakla bitmez. Birkaç kaşık hindistan cevizi yağı ile diş macunu, saç maskesi, peeling ve hatta soğuk algınlığı tedavisi için buhar yapabilirsiniz. Peki, bu yağın çeşitli kullanım yolları nelerdir? İşte Hindistan cevizi yağının 4 farklı kullanım alanı...

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ 4 FARKLI KULLANIM ALANI

1. Hindistan cevizi yağıyla diş macunu yapımı:

Malzemeler:

6 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

1 paket kabartma tozu

25 damla okaliptus yağı

Yapılışı:

Tüm malzemeleri videodaki sırasıyla karıştırın. Diş fırçalama rutininize göre dişlerinizi her gün bu macunla fırçalayın. Günden güne dişlerinizin renginin açıldığını farkedeceksiniz.

2. Hindistan cevizi yağıyla peeling yapımı:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

Yapılışı:

Tarifi videodaki gibi takip edin. Banyo öncesi uygulandığında cildi ölü derilerden arındırıp kan dolaşımını hızlandırır. Cildi yeniler, onarır. Özellikle bacaklardaki batık tedavisi için mucizevi etkisi vardır.

3. Hindistan cevizi yağıyla saç maskesi yapımı

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal

4 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Yapılışı:

Hindistan cevizi yağının içine 1 yemek kaşığı bal ekleyip eritin. Karışımı soğumaya bırakın ve saçınıza uygulayın. 20 dakika sonra yıkayın. Özellikle hasar görmüş, cansız, kırılmış, yıpranmış saçların tedavisi için mükemmel bir seçenektir. İçinde kimyasal olmayan doğal bir maskedir.

4. Soğuk algınlığı tedavisinde Hindistan cevizi yağı kullanımı:

Malzemeler:

3 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

25 damla okaliptus yağı (isteğe göre nane yağı da olabilir)

Hazırlanışı:

Hindistan cevizi yağı ve okaliptus yağını videoda anlatıldığı gibi karıştırıp silikon buz kalıplarına silme doldurun. Buzlukta 45 dakika bekletin. İsterseniz sırtınıza, ayak tabanlarınıza sürebilir ya da videoda anlatıldığı gibi sıcak su dolu bir kabın içine kalıpları atarak buhar yapabilirsiniz. Solunum yollarını rahatlatmak için birebir bir tariftir.