Hindistan cevizi sütü nedir? Hindistan cevizi sütü ile neler yapılır?

Yayınlanma: 06.10.2023 - 13:17

Güncelleme: 06.10.2023 - 13:17

Hindistan cevizi sütünün kalın kıvamı, kremsi bir dokusu ve hafif doğal tatlılığı vardır. Tayland ve diğer Güneydoğu Asya mutfaklarında daha çok tercih edilir. Hindistan ve bazı Güney Amerika ve Karayip ülkelerinde de popülerdir. Hindistan cevizi sütü, doğal olarak olgunlaşmamış yeşil hindistan cevizinde bulunan hindistan cevizi suyu ile karıştırılmamalıdır. Hindistan cevizi suyundan farklı olarak, sütü doğal şekilde meydana gelmez. Bunun yerine, katı hindistan cevizi eti yaklaşık % 50 su ile karıştırılarak, hindistan cevizi sütü yapılır. Buna karşılık, hindistan cevizi suyu yaklaşık %94 sudur. Peki; Evde hindistan cevizi sütü nasıl yapılır? Hindistan cevizi sütü ile neler yapılabilir? Hindistan cevizi nasıl seçilir?

EVDE HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ NASIL YAPILIR?

Malzemeler



1 tane hindistan cevizi



Sıcakla ılık arası su





Yapılışı



Öncelikle bütün hindistan cevizi üst kısmından delip suyunu akıtın. Çıkan suyu hemen içebilir yada buzdolabında saklayabilirsiniz. Daha sonra hindistan cevizini vurarak kırın. İçindeki beyaz etli kısmları çıkarın. Blendera alın ve üzerine ılık suyu ekleyin. Burada dikkat edilmesi gereken; 1 hindistan cevizinden çıkan beyaz parçalara, tam iki katı su eklenmesi gerekir. Karışımı 5 dakika çekin. Daha sonra tülbentten süzün. Çıkan sütü bir şişeye aktarın. Sütü buzdolabında saklayıp, 3-4 içinde tüketin. Afiyet olsun.

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ İLE NELER YAPILABİLİR?

Hindistan cevizi sütünü tek başına tüketebileceğiniz gibi, ara ve ana öğünler için pek çok tarifte de kullanabilirsiniz.



Granolalar, yulaf ezmeleri, kahvaltılık gevrekler ve müslilere ilave ederek bowl’lar veya smoothie’ler hazırlayabilirsiniz.



Sütlü kahve, filtre kahve kahve yapımında tercih edebilirsiniz.



Meyve salatalarının üstüne ekleyerek lezzetli ara öğünler hazırlayabilirsiniz.

Tüm vegan tariflerde ve inek sütünün kullanıldığı tatlı-tuzlu tariflerin hepsinde ikame ürün olarak kullanabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ NASIL SEÇİLİR?

Hindistan cevizi seçerken boyutuna ve ağırlığına dikkat edin. Daha ağır olanlar, bol suludur ve lezzetlidir.



Hindistan cevizi alırken her zaman daha fazla su içerenlere yönelin. Hangisinde daha fazla su olduğunu anlamak için, hindistan cevizini elinize alın ve sallayarak içindeki su sesini dinleyin. Ayrıca meyvelerin ağırlıklarını da karşılaştırabilirsiniz.



Hindistan cevizinin kabuğunu inceleyin. Üzerinde çatlak olmamasına dikkat edin. Kabuğu çatlayan hindistan cevizinin içindeki su daha azdır. Ayrıca çatlak kabuklar küfün habercisi olabilir.



Hindistan cevizinin üzerinde 3 nokta bulunur. Buna hindistan cevizi gözleri de denir. Bu delikleri elinizle bastırarak kontrol edin. Eğer bir yumuşaklık varsa, bu meyveyi tercih etmeyin. Çünkü delikler, nakliye esnasında hindistan cevizinin hasar görüp görmediğini belli eder. Ayrıca yumuşayan delikler, hindistan cevizinin küflendiğini veya fazla olgunlaştığını da gösterebilir.

Hindistan cevizinin deliklerinden meyveyi koklayın. Eğer ekşi veya bozuk bir koku varsa, almayın.



Eğer yeşil kabuklarından ayrılmamış bir hindistan cevizi alacaksanız, meyvenin dışını kontrol edin ve nemli olmamasına dikkat edin. Hindistan cevizi nemliyse, büyük ihtimalle kabuğu çatlamıştır. Ayrıca kabuğun parlak yeşil olmasına ve üzerinde kahverengi lekeler bulunmamasına da özen gösterin.

