Hint keneviri tüketiminin dakika dakika etkileri

Yayınlanma: 05.10.2023 - 14:31

Güncelleme: 05.10.2023 - 14:54

Esrar, Cannabis bitkisinin kurutulmuş yaprakları, çiçekleri, sapları ve tohumlarından elde edilen uyuşturucu bir maddedir.

Esrarın aktif bileşeni olan THC (tetrahidrokanabinol), merkezi sinir sistemine etki ederek psikoaktif bir etki yaratmaktadır.

Kimi ülkeler esrar kullanımını belirli ölçülerde serbest bırakırken kimileri de ağır cezalar uygulamaktadır.

TCK NE DİYOR?

Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu madde veya uyarıcı madde alan ya da satan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.

Eğer uyuşturucu madde kamuya ait açık ve toplu kullanım alanlarında yakalanmışsa cezada bazı değişimler meydana gelebiliyor.

Peki, hint keneviri kullanımının hemen ardından vücutta ne gibi değişiklikler oluyor?

ETKİSİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Uyuşturucunun etkisini göstermesi çeşitli faktörlere bağlı değişiyor.

Sarılıp içilen esrarın etkisi kişinin yaşı, boyu, kilosu, sağlık durumu, gerginlik ve tolerans düzeylerine göre farklılık gösterebiliyor.

Sigara halinde sarılan bitkinin etkilerinin hissedilmesi ise 2 ila 10 dakika arasını buluyor.

İLK ETKİ: NABIZDA HIZLANMA

İlk etki nabzın hızla artması; dakikada 50 ila 70 arası seyreden nabız, 20 ila 50 arasında artış gösterebiliyor; 3 saat kadar yüksek hızda sabit kalabiliyor.

Nabız hızlanmaya başladığında gözlerdeki kan damarları genişliyor ve sonuç olarak gözler kanlanmaya başlıyor.

THC NEDİR?

20 dakika sonra, Hint kenevirinin içerdiği THC (tetrahidrocannabiol) ismiyle bilinen ve beyin reseptörlerine bağlanarak zihinsel ve fiziksel işlevleri bozan madde, tamamen kana karışıp dolaşım sisteminin her modülünde hareket eder hale geliyor.

THC dolaşım sistemine yerleştikten sonra vücudun kimyasını değiştiriyor, beynin zevke tepki veren kısmını uyararak mutluluk hormonu olan dopamini serbest bırakıyor. Ancak kişiye bağlı olarak, bu durum paniğe ya da kaygıya yol açabiliyor.

Beyine ulaştığında ise açlık hissini tetikliyor.

NE KADAR SÜRÜYOR?

Hint keneviri kullanımının, yarım saatten 6 saat kadar sürebilen etkileri bulunuyor.

Mide bulantısı, gözbebeklerin büyümesi kendini göstermeye başladıkça; uyuşukluk, uyku hali, hareket bozukluğu, hafıza zayıflığı, gülme ve kafa karışıklığı gibi etkiler hissedilmeye başlanıyor.

24 saat içerisinde, kişinin muhakeme yeteneği bozuluyor. Konuşmalar ve düşünceler gerçekte olduğundan çok daha derin olabiliyor.

KANDA NE KADAR KALIYOR?

Diğer etkiler, kullanım sonrası birkaç saatte geçiyor, ancak 2 ila 3 gün sonra idrar testinde maddenin izleri görünebiliyor.

Saç testi ise, daha uzun süreli sonuç veriyor. Yani, madde kandan atılsa bile saçlarda varlığını sürdürüyor ve basit testler yardımıyla tespit edilebiliyor.