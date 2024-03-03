Hırsız girmişti: Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi

Oyuncu Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda evine hırsız girdiği açıklamıştı. Kendisi, benzer durum yaşamamak için gazetecilerden evini çekmemelerini rica etmesine rağmen evinin önünde görüntülenince serzenişte bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 14:33
Hırsız girmişti: Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi
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Geçen günlerde evine hırsız giren Afra Saraçoğlu taşınmıştı, ünlü oyuncu yeni evinin konumunu çeken gazetecilere tepki gösterdi.

Saraçoğlu yaptığı açıklamada "Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Benim için zor bir zamandı. Çok korktum. Çok üzüldüm. Bu konunun üzerinde çok durmak istemiyorum" demişti.

Kendisi, benzer bir durum yaşamamak için haklı olarak gazetecilerden evini çekmemeleri rica eden başarılı oyuncu evinin önünde görüntülendi ve gazetecilere tepki gösterdi.

Saraçoğlu, "Evimi hala çekiyorsunuz daha yeni konuştuk çok ayıp bir şey!" dedi.


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