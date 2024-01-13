Afra Saraçoğlu canlandırdığı Seyran karakteri hakkında konuştu: 'Çok mutluyum'

Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:26

Güncelleme: 13.01.2024 - 10:26

Star TV'de cuma akşamları yayınlanan 'Yalı Çapkını' dizisinin başrollerini üstlenen Afra Saraçoğlu, dizide canlandırdığı Seyran karakterinin kendisine olumlu katkılar sağladığını belirtti. Gazetemagazin'e konuşan Saraçoğlu, projenin keyifli bir şekilde devam ettiğini ve ekip arkadaşlarını çok sevdiğini dile getirdi.

Saraçoğlu, "Yalı Çapkını çok keyifli geçiyor, ekipteki herkesi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki varlar. Keyifli bir şekilde çekimlerimizi devam ettiriyoruz. Çok şanslı hissediyorum kendimi bu projede yer aldığım için" şeklinde konuştu.

Seyran karakterinin kendi gelişimine etkisini değerlendiren genç oyuncu, "Öfkemi biraz daha kontrol edebilmeyi öğrendim Seyran'la. Daha sakin kalmayı ve kafada kurmamayı öğretti. Çok mutluyum Seyran'la. Umarım böyle sezonlarca devam eder" ifadelerini kullandı.



