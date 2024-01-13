Afra Saraçoğlu canlandırdığı Seyran karakteri hakkında konuştu: 'Çok mutluyum'

'Yalı Çapkını' dizisinin başrolü Afra Saraçoğlu, "Çok mutluyum Seyran'la. Umarım böyle sezonlarca devam eder" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:26
Afra Saraçoğlu canlandırdığı Seyran karakteri hakkında konuştu: 'Çok mutluyum'
Abone Ol google-news
Player Alanı

Star TV'de cuma akşamları yayınlanan 'Yalı Çapkını' dizisinin başrollerini üstlenen Afra Saraçoğlu, dizide canlandırdığı Seyran karakterinin kendisine olumlu katkılar sağladığını belirtti. Gazetemagazin'e konuşan Saraçoğlu, projenin keyifli bir şekilde devam ettiğini ve ekip arkadaşlarını çok sevdiğini dile getirdi.

Saraçoğlu, "Yalı Çapkını çok keyifli geçiyor, ekipteki herkesi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki varlar. Keyifli bir şekilde çekimlerimizi devam ettiriyoruz. Çok şanslı hissediyorum kendimi bu projede yer aldığım için" şeklinde konuştu.

Seyran karakterinin kendi gelişimine etkisini değerlendiren genç oyuncu, "Öfkemi biraz daha kontrol edebilmeyi öğrendim Seyran'la. Daha sakin kalmayı ve kafada kurmamayı öğretti. Çok mutluyum Seyran'la. Umarım böyle sezonlarca devam eder" ifadelerini kullandı.



Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu

İlgili Haberler

Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki

Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki
Hande Erçel olduğu iddia edilmişti... Yalı Çapkını'na yeni oyuncu

Hande Erçel olduğu iddia edilmişti... Yalı Çapkını'na yeni oyuncu
‘Yalı Çapkını’ndan Kızıl Goncalar’a destek

‘Yalı Çapkını’ndan Kızıl Goncalar’a destek

En Çok Okunan Haberler