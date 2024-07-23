Yayınlanma: 23.07.2024 - 19:45

Güncelleme: 23.07.2024 - 20:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen kent lokantaları, İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde hizmet veriyor. Bu lokantalar, lezzetli, ekonomik ve sağlıklı yemek seçenekleri sunarak dikkat çekiyor. Peki, Hisarüstü Kent Lokantası nerede? Hisarüstü Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir? İşte, ayrıntılar...

HİSARÜSTÜ KENT LOKANTASI NEREDE?

Adres:

RUMELİ HİSARI MAHALLESİ, HİSARÜSTÜ NİSPETİYE CADDESİ, NO.27-29, SARIYER/İSTANBUL

İletişim:

444 10 34

HİSARÜSTÜ KENT LOKANTASI ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Çalışma saatleri:

Hafta içi 12:00 - 22:00

Cumartesi 12:00 - 17:00

Pazar kapalı

HİSARÜSTÜ KENT LOKANTASI FİYAT LİSTESİ NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent lokantalarında günün menüsü 40 TL, tatlı seçenekleri ise 14 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. İçecekler ise 12 TL'den temin edilebiliyor.