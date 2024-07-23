Avcılar Kent Lokantası nerede? Avcılar Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen kent lokantaları, çeşitli ilçelerde yurttaşların hizmetine sunuluyor. Peki, Avcılar Kent Lokantası nerede? Avcılar Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen kent lokantaları, İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde hizmet veriyor. Bu lokantalar, lezzetli, ekonomik ve sağlıklı yemek seçenekleri sunarak dikkat çekiyor. Peki, Avcılar Kent Lokantası nerede? Avcılar Kent Lokantası'nın çalışma saatleri ve fiyatları nedir? İşte, ayrıntılar...
AVCILAR KENT LOKANTASI NEREDE?
Adres:
MERKEZ MAHALLESİ, ŞAMLI SOKAK, NO.33-1D (0 ADA, 21100 PARSEL) AVCILAR/İSTANBUL
İletişim:
444 10 34
AVCILAR KENT LOKANTASI ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?
Çalışma saatleri:
Hafta içi 12:00 - 22:00
Cumartesi 12:00 - 17:00
Pazar kapalı
AVCILAR KENT LOKANTASI FİYAT LİSTESİ NEDİR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent lokantalarında günün menüsü 40 TL, tatlı seçenekleri ise 14 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. İçecekler ise 12 TL'den temin edilebiliyor.
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