Hızla yayılıyor: FLİRT varyantı nedir, belirtileri nelerdir? FLİRT varyantı Türkiye'de görüldü mü?

Yayınlanma: 05.06.2024 - 10:58

Güncelleme: 05.06.2024 - 10:58

Covid-19'un yeni varyantı FLİRT dünyayı tehdit ediyor. FLiRT varyantı (KP.2), Omicron ailesinin spike proteinlerinde meydana gelen mutasyonlar sonucu oluşan ve COVID-19’un daha yüksek bulaşıcılık riski taşıyabileceği düşünülen yeni bir varyantıdır. Peki, FLİRT varyantı nedir, belirtileri nelerdir? FLİRT varyantı Türkiye'de görüldü mü?

FLİRT VARYANTI NEDİR?

FLiRT varyantı (KP.2), omicron ailesinin spike proteinlerindeki mutasyonların teknik isimlerinin kısaltması olan ve covid-19’un yeni varyantıdır. Omicron, eris ve JN1 varyantında olduğu üst solunum yolunu etkilemektedir.

FLİRT VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

FLiRT varyantı, ateş, titreme, öksürük ve kas veya vücut ağrıları dahil olmak üzere virüsün önceki versiyonlarına benzer semptomlara sahiptir. İşte diğer semptomlar...

Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Yorgunluk

Baş ağrısı

Öksürük

Kas veya vücut ağrıları

Ateş veya titreme

Mide bulantısı veya kusma

İshal

Yeni tat veya koku kaybı

Nefes darlığı veya nefes almada zorluk

BU VARYANT CİDDİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR MU?

Koronavirüsten kaynaklanan ciddi komplikasyonlar açısından yüksek risk altında olan kişiler yaşlı yetişkinler, altta yatan sağlık sorunları olan hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerdir. Bu kişiler daha ciddi semptomlar ve komplikasyonlar yaşayabilir. Henel nüfusa kıyasla hastaneye yatma veya ölüm riski daha yüksektir.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nde akademisyen Amesh Adalja; “Covid hiçbir zaman ortadan kalkmadı ve hiçbir zaman da kalkmayacak. Hatırlanması gereken en önemli şey, yüksek riskli bir kişiyseniz, bu tür varyantların enfeksiyon riski oluşturduğudur. Şiddetli hastalık için risk faktörleriniz varsa, aşılarınızın güncel olması önemlidir. Ayrıca bu her varyant için aynıdır" açıklamasında bulundu.