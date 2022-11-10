Hızlı Yarışçı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2008 yılında vizyona giren Hızlı Yarışçı filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Hızlı Yarışçı filminin konusu ne? Hızlı Yarışçı filminin oyuncuları kim? Hızlı Yarışçı filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2022 Perşembe, 10:48
Hızlı Yarışçı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Hızlı Yarışçı (Speed Racer), yönetmenliğinde Lilly Wachowski ve Lana Wachowski, senaryosunda ise Lilly Wachowski ve Tatsuo Yoshida olan, 2008 yapımlı aksiyon/macera filmidir.

HIZLI YARIŞÇI FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç yaşlarındaki hız yarışçısı Speed Racer, ağabeyinin yaşamına mâl olan The Crucible adlı cross-country rallisini kazanmayı ister. Genç adam, yarış için doğuştan gelen bir yeteneğe sahiptir. Genç adamın en büyük idolü ise, destansı bir yarış hayatı olan ağabeyi Rex Racer'dır. Speed Racer, hedefine ulaşmak için bir zamanlar rakibi olan Racer X ile işbirliği yapar. Genç adam, bu yarışı kazanmak için her şeyini vermeye hazırdır.  

HIZLI YARIŞÇI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emile Hirsch

Christina Ricci

John Goodman

HIZLI YARIŞÇI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hızlı Yarışçı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlenmiştir.


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