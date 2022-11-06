Bülbül filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2013 yılında vizyona giren Bülbül filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bülbül filminin konusu ne? Bülbül filminin oyuncuları kim? Bülbül filminin IMDb puanı kaç?
Bülbül (The Nightingale), yönetmenliğinde ve senaryosunda Philippe Muyl olan, 2013 yapımlı dram filmidir.
BÜLBÜL FİLMİNİN KONUSU NE?
Emekli ve yaşlı adam, yanına küçük ve yaramaz torununu da alarak Çin'e doğru yolculuğa çıkar. Yanlarında kafeste bir kuşu da taşıdıkları bu yolculuk, yaşlı adamın torunuyla ilişkisini sağlamlaştırdığı ve mutluluğu küçük şeylerde aramanın önemini keşfettiği bir deneyime dönüşür.
BÜLBÜL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Baotian Li
Yang Xin Yi
Hao Qin
BÜLBÜL FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bülbül filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.
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