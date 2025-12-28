“Hobbit” insanların yok oluşunun sırrı çözüldü: İklim değişikliği izleri 61 bin yıl öncesine gidiyor

Yaklaşık 106 santimetre boyundaki Homo floresiensis, insanlık tarihinin en gizemli türlerinden biri olarak biliniyor. Endonezya’nın Flores Adası’ndaki Liang Bua Mağarası’nda bulunan fosiller, bu türün yaklaşık 61 bin yıl önce aniden ortadan kaybolduğunu gösteriyor. Yeni veriler, bu yok oluşun arkasında büyük bir çevresel felaketin, yani şiddetli bir kuraklığın bulunabileceğine işaret ediyor.

STEGODONLARA BAĞIMLI BİR YAŞAM

Araştırmacılar, Liang Bua Mağarası’nda bulunan hayvan kemiklerine dayanarak hobbitlerin temel besin kaynağının “stegodon” adı verilen cüce filler olduğunu düşünüyor. Bu küçük otçul hayvanlar, hobbitler için hem et hem de hayati bir besin kaynağı oluşturuyordu.

Yeni çalışmaya göre yağışların azalması, stegodon sayısında ciddi düşüşe yol açtı. Besin zincirindeki bu kırılma, doğrudan hobbitlerin yaşamını tehdit eden bir süreci başlattı.

MAĞARALARDAKİ SÜTUNLAR GEÇMİŞİN İKLİMİNİ ANLATTI

Bilim insanları, hobbitlerin yaşadığı Liang Bua Mağarası’na 660 metre mesafedeki Liang Luar Mağarası’ndaki sarkıt ve dikitleri inceledi. Bu yapılardaki oksijen izotopları ile kalsiyum-magnezyum oranları sayesinde bölgenin on binlerce yıl önceki yağış düzeni yeniden oluşturuldu.

Analizler, hobbitlerin yaşadığı dönemin sonuna doğru bölgede dramatik bir kuraklık yaşandığını ortaya koydu. Yaz yağışlarının günümüz seviyesinin yaklaşık yarısına düştüğü belirlendi.

61 BİN YIL ÖNCE BÜYÜK KURAKLIK

Araştırmaya göre en sert kuraklaşma 76 bin ile 61 bin yıl önce arasında yaşandı. Yıllık yağış miktarı bu dönemde 1.560 milimetreden 990 milimetreye düştü. Yaz yağışlarında ise yüzde 56’lık bir azalma kaydedildi.

Bu düşüş, stegodonların su ihtiyacını karşıladığı Wae Racang Nehri’nin mevsimsel olarak kurumasına neden oldu. Su kaynaklarının tükenmesiyle birlikte bu hayvanların sayısı da hızla azaldı.

AÇLIK, GÖÇ VE BELİRSİZ SON

Fosil kayıtları, hobbitlerin avladığı stegodon kalıntılarının yüzde 92’sinin 76 bin ile 62 bin yıl arasına ait olduğunu gösteriyor. Bu tarihten sonra stegodon kalıntılarının neredeyse tamamen ortadan kalktığı belirlendi.

Besin ve su kaynaklarının tükenmesiyle birlikte hobbitlerin Liang Bua Mağarası’nı terk ettiği düşünülüyor. Ancak mağaradan ayrıldıktan sonra ne kadar süre hayatta kaldıkları kesin olarak bilinmiyor.

MODERN İNSANLARLA KARŞILAŞMA İHTİMALİ

Araştırmada, Homo sapiens’in aynı dönemde Endonezya takımadalarından geçerek Okyanusya’ya doğru ilerlediğine dikkat çekildi. Doğrudan bir çatışma veya yok etme kanıtı bulunmasa da, hobbitlerin su ve av arayışı sırasında modern insanlarla karşılaşmış olabileceği değerlendiriliyor.

Araştırmacılara göre kaynakların son derece sınırlı olduğu ada koşullarında bu karşılaşmalar, rekabeti daha da sertleştirmiş olabilir. İklim değişikliği, bu sürecin zeminini hazırlayan temel etken olarak görülüyor.