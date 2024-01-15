Hobi olarak başlamıştı... Şimdi 90 metrekarede üretim yapıyor!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 18:10

Güncelleme: 15.01.2024 - 18:10

Ordu'da yaşayan Mehmet Kabataş, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı yeşil soğan ve marul yetiştiriciliğini büyüttü. 90 metrekarelik alanda üretim yapan Kabataş, ürünlerinin bir kısmını sattığını, bir kısmını ise ücretsiz olarak dağıttığını belirtiyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Mehmet Kabataş, 4 yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli oldu. Emekliliğinde canı sıkılan Kabataş, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kendisine küçük bir hobi bahçesi yaptı. Ardından bu işi seven Kabataş, şehir merkezinde binaların da bulunduğu alanda 90 metrekarelik zemine kurduğu serada yeşil soğan, marul ve çeşitli ürünlerin üretimini yapmaya başladı. Kabataş, hobi için başladığı ürünler fazla gelmeye başlayınca bir kısmını sattığını, bir kısmını ise ihtiyaç sahipleri ile tanıdıklarına ücretsiz verdiğini belirtiyor.

“Ben geçmişten itibaren tarımı seviyorum” diyen Kabataş, “Örtü altı ürünler ile inceleme yaptım. Evimin de yakınında bir yer vardı, orayı değerlendirdim. Yeşil soğan için Amasya iline gidip oradan ürün alıyorum ve burada ekiyorum. Sonrasında marketlerden de talep gelince satmaya başladım. Brokoli, domates gibi ürünler de dikiyorum. Burada bazı fideleri de büyütüp insanlara ücretsiz veriyorum. Maddi beklenti olmadan isteyenlere ücretsiz olarak veriyorum. Burayı hobi amaçlı başladım, sonradan ürün fazla gelince yerel marketlere de talep doğrultusunda satıyorum” diye konuştu.

“ÜRETİMİMİ BÜYÜTMEK İSTİYORUM”

İsteğini bu işi daha da büyütmek olduğunu belirten Kabataş, “Bu yıl bir buçuk ton soğan dikimi yaptım. Aslında ticari olarak da getirisi güzel. Ben ilk başladığımda küçük bir yerdi, sonradan burayı 90 metrekareye çıkarttık. Burası da artık dar geliyor. İsteğim daha büyük arazide bu işi yapmak. Ben üretim yapmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Kabataş, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin kendisine ve üreticiler hibe amaçlı sera için yeni naylon desteğinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.



