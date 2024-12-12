Yayınlanma: 12.12.2024 - 18:14

Güncelleme: 12.12.2024 - 18:14

ATV'nin yeni dizisi Holding'in ilk bölümünde ne olduğu yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Holding dizisinin ilk bölümünde ne oldu? Holding dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

HOLDİNG DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Dünya serbest dalış şampiyonu Aydan Türker, yeni rekor dalışına hazırlanmaktadır. Aydan sadece başarılı bir sporcu değil; kalbini çocuklara adamış, girişimci bir kadındır. En büyük sevdası olan dalıştan elde ettiği tüm geliri, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların da dahil olduğu okullarını ayakta tutmak için kullanmaktadır. Bu okullardan biri, hayatına Fırat'ı ve komiser Kerem'i getirecektir.

Ülkenin en büyük holdinglerinden Altınordu Holding, Aydan Türker'in sponsorudur. Osman Altınordu liderliğinde kızları Ebru, Ceyda ve Sema'nın başarılarıyla günden güne güçlenen holdingin bu parlak imajının ardında; büyük güç savaşları, aile kavgaları ve karanlık bir geçmiş gizlenmektedir.

Her büyük gücün, büyük düşmanları olur. Altınordu Holding'in en belalı düşmanı ise, karanlık geçmişin ortaklarından Mahir Beyoğlu'dur. Osman'ın can dostu ve yoldaşı Zakir; Mahir'i durdurmak için akıllıca oynamak zorundadır.

Bu karmaşanın içinde, amansız bir hastalığın pençesinde olduğunu öğrenen Osman, büyük bir kırılma noktasındadır. Yıllardır herkesten sakladığı kızıyla ve ailesiyle yüzleşmenin eşiğindedir.

Osman bu yüzleşme için, Aydan'ın rekor dalışı yapacağı günü seçer. O gün, herkes için geri dönüşsüz bir yolculuğun başlangıcı olacaktır.

HOLDING DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Osman Altınordu'ya yapılan silahlı saldırı haberi aileye bomba gibi düşer. Herkes bu işin arkasında kimin olduğunu sorgulayıp, olaya şahit olan Aydan'ın üzerine giderken; Osman, hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Aydan ise yıllardır kayıp olan babasını bulmanın şokunu atlatamadan, bu defa sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır.