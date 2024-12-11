Sette kavga çıkmıştı: Siyah Kalp dizisinde flaş ayrılık
Kapadokya'da çekilen ‘Siyah Kalp’ dizisinde önemli bir ayrılık yaşanacak. Siyah Kalp dizisinin kadrosu arasında büyük bir kavga yaşanmış ve çıkan gerginlik nedeniyle set bir süreliğine durmuştu.
Perşembe akşamları seyirci ile buluşan Siyah Kalp dizisinde görev değişimi yaşanacak.
Yıldız Tunç’un yazdığı dizinin geçen yaz kurucu yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapmış ve ardından görevini Kerem Çakıroğlu’na devretmişti.
Yapım şirketi daha sonra yönetmen değişikliğine gitme kararı almış ve Kapadokya’da çekilen dizinin yönetmenliğini Ali Balcı‘ya teslim etmişti.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Balcı ay sonunda diziye veda edecek. Bugün akşam yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Her Şeyin Başı Merkür’ filminin İstanbul’da galası yapılacak olan Ali Balcı’nın çok yorulduğu ve yeni projeleri olduğu için kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi.
Ay sonunda ekibe veda edecek olan Balcı’nın ardından son Tims&B’nin Karadut dizisini çeken Murat Saraçoğlu yönetmen koltuğuna oturacak.
SETTE KAVGA ÇIKMIŞTI
Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Siyah Kalp dizisinin kadrosunda büyük bir kavga yaşanmış ve Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat arasında çıkan gerginlik nedeniyle set bir süreliğine durmuştu.
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