Google 2024 yılının en çok aranan dizilerini duyurdu! İşte yılın en konuşulan dizisi...

ŞAHANE HAYATIM

Konusu:

Hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alan diziden yayınlanan yeni tanıtımda Şebnem’in geçmişinden günümüze değişimine tanık oluyoruz. Tanıtımda yer alan ‘bazen bir kızın bir şeyler yapması gerekir’ ve ‘herkes sana haydut diyorsa belki de haydut olman gerekiyordur’ cümleleri hikayeye dair ipuçları veriyor.

Oyuncuları:

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk