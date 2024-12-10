Google 2024 yılının en çok aranan dizilerini duyurdu! İşte yılın en konuşulan dizisi...
Google, 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeleri ve konuları paylaştı. Yurttaşlar en çok aran dizileri de merak etti. İşte, Google 2024 yılının en çok aranan dizileri...
Yıl boyunca internet kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler başlıklar arasında pek çok sürpriz isim ve olay yer aldı. Türkiye’nin 2024 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “kaybettiklerimiz”, “diziler”, “tarifler”, “şarkı sözleri” ve “oyuncular” başlıkları altında toplandı. En çok aran diziler de merak edildi. İşte, Google 2024 yılının en çok aranan dizileri...
GADDAR
Konusu:
Doğu bölgesinde askerlik görevini sürdüren Dağhan yaşadığı travmatik olayın ardından memleketine döner. Mahallesini eskisi gibi bulamayan Dağhan burada Müdür denilen adamın tetikçilik teklifini kabul edecek, bu teklif onu gaddar biri haline getirecektir.
Oyuncuları:
Çağatay Ulusoy
Sümeyye Aydoğan
Onur Saylak
Erdal Özyağcılar
Alper Çankaya
KIZIL GONCALAR
Konusu:
Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.
Oyuncuları:
Özcan Deniz
Özgü Namal
Mert Yazıcıoğlu
Erkan Avcı
Hazal Türesan
Mert Turak
Selen Öztürk
İNCİ TANELERİ
Konusu:
İnci Taneleri, hapishaneden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Azem Yücedağ, cezaevinde geçirdiği onlarca yılın ardından artık özgürlüğüne kavuşur. Acı dolu geçmişe sahip olan Azem, taşıdığı büyük sır ve hayatın yüküyle umudun peşinden koşarken, kolyesinden kopup dört bir yana savrulan inci tanelerini bir araya getirebilecek midir?
Oyuncular:
Yılmaz Erdoğan
Hazar Ergüçlü
Selma Ergeç
Kubilay Aka
HUDUTSUZ SEVDA
Konusu:
Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.
Oyuncuları:
Zeynep (Miray Daner)
Asiye (Esra Dermancıoğlu)
Fikret Leto (Burak Sevinç)
Nedime (Asuman Dabak)
Rızvan Leto (Burak Sergen)
ŞAHANE HAYATIM
Konusu:
Hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alan diziden yayınlanan yeni tanıtımda Şebnem’in geçmişinden günümüze değişimine tanık oluyoruz. Tanıtımda yer alan ‘bazen bir kızın bir şeyler yapması gerekir’ ve ‘herkes sana haydut diyorsa belki de haydut olman gerekiyordur’ cümleleri hikayeye dair ipuçları veriyor.
Oyuncuları:
Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk
DEHA
Konusu:
Deha dizisi, biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikayeyi ekranlara taşıyor.
Oyuncuları:
Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu
MAHSUN J
Konusu:
Mahsun, İstanbul'da bir motokuryedir. Borç içindeki hayatında bir çıkış yolu ararken tesadüfen keşfettiği "en büyük" yeteneğini kullanarak JİGOLO olmaya karar verir.
Oyuncuları:
Mahsun Karaca
Eda Akalın
Mehtap Özdemir
Engin Yüksel
BAHAR
Konusu:
Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.
Oyuncuları:
Demet Evgar,
Buğra Gülsoy,
Mehmet Yılmaz Ak,
Ecem Özkaya,
Füsun Demirel,
Elit Andaç Çam,
Demirhan Demircioğlu,
Nil Sude Albayrak,
Sena Kalıp,
Alisa Sezen Sever
Hatice Aslan
PRENS
Konusu:
Kimsenin umrunda olmayan bir tarihte, kimsenin umrunda olmayan bir ülke, Bongomia. Bongomia kralı Thun’un ani ve şüpheli ölümünün ardından kimsenin ciddiye almadığı, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği Prens’in tahta geçmesiyle birlikte karmaşık bir hikaye başlar. Prens, üvey annesi, yengesi ve hain amcasıyla mücadele ederken yanlışlıkla Macarlar ile bir savaşa sürüklenir.
Oyuncuları:
Giray Altınok
Ceyda Düvenci
Derya Pınar Ak
Çağdaş Onur Öztürk
Burak Topaloğlu
Serdar Orçin
Aslı Tandoğan
Bahadır Vatanoğlu
Yılmaz Gruda
Onur Özaydın
Hüseyin Avni Danyal
BİR GECE MASALI
Konusu:
Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'de başlayıp İstanbul Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekranlara getirecek.
Oyuncuları:
Burak Deniz
Su Burcu Yazgı Coşkun
Gürkan Uygun
Mesut Akusta
Rüçhan Çalışkur
Kenan Bal
Yıldız Kültür
Özlem Türkad
Eren Vurdem
İrem Altuğ
Kerem Aslanoğlu
Emel Çölgeçen
Ecem Çalhan
Nazan Diper
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