Bahar dizisinin senaristi belli oldu!

Yayınlanma: 08.12.2024 - 16:08

Güncelleme: 08.12.2024 - 16:08

Show TV’nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Bahar, ikinci sezonunda da güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Hatice Aslan ve Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizi, son dönemde önemli bir ayrılıkla gündeme gelmişti.

Dizinin senarist ekibinde yer alan Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce projeden ayrılmış, bu ayrılığın ardından fenomen dizinin yeni senaristinin kim olacağı merak konusu olmuştu.

YENİ SENARİST DENİZ AKÇAY

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Bahar dizisinin yeni senaristi Türk televizyon tarihine birçok unutulmaz projeyle adını yazdıran Deniz Akçay olacak.

“Büyük Yalan”, “İstanbullu Gelin”, “Dila Hanım” ve “Küçük Kadınlar” gibi popüler dizilerin yanı sıra, Netflix’in Ata Demirer ve Esra Bilgiç’in başrollerini paylaştığı “Bir İhtimal Daha Var” dizisinin de senaryosuna imza atan Akçay’ın, Bahar dizisine nasıl bir yön vereceği şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Dizinin yeni bölümleri, Deniz Akçay’ın kaleminden çıkan sürükleyici hikayelerle ekranlara gelecek.