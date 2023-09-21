Hollanda gördü, Çivril'de uyguladı: 'Buzlar meyvesini verdi'

Yayınlanma: 21.09.2023 - 12:55

Güncelleme: 21.09.2023 - 12:55

Meyveleri soğuktan korumak için denenen ‘”buzlama” taktiği meyvesini verdi. Bu sene ilk defa uyguladığı yöntemle ağaçlarını soğuktan koruyan üretici artık hasada hazırlanıyor. Hollanda’da yapılan uygulamayı görerek Kızılcasöğüt mahallesinde bulunan meyve bahçesinde uygulayan çiftçi Bilal Ceylan sonuçtan son derece memnun olduğunu söyledi.

Nisan ayında güneş ile birlikte ağaçların uyandığını ve gece oluşan don ile çiçeklerin zarar gördüğünü ifade eden Bilal Ceylan “her sene bu don olayı çiftçiye büyük zarar veriyor. Biz de geçen yıl ilk defa gördüğümüz bir uygulamayı hayata geçirdik. Şeftali ağaçlarımızın çiçeklerini kendimiz buz tutturarak dondurduk ve hava sıcaklıkları normal seviyeye gelene kadar bunu devam ettirdik. Kışın ağaçlar komple buzla kaplandığı için buzun içinde kalan çiçekler kendini muhafaza etti. Şimdi bahçemdeki bütün ağaçlarda şeftali var. O gün o uygulamayı yapmasam büyük oranda kaybım olacaktı. Yapmayan arkadaşların bahçelerinde meyve yok zaten” dedi.

Uygulamanın sadece bazı ağaçlarda işe yaramadığını ifade eden Ceylan “5 bin metrekare olan bahçemde yaklaşık 250 ağaç var. Bu ağaçlardan 15 -20 tanesinde filan meyve yok. Diğerleri normal rekoltesinde. O ağaçlarda muhtemelen buzlamayı denk yapamadık. Bu yıl ilk defa yaptığımız için bazı ağaçları zayıf yapmış olabiliriz. Allah göstermesin ama bundan sonra don olayı ile karşı karşıya gelirsek bu yöntemi kullanırız” dedi.

Çivril’de bazı çiftçi ve üreticiler Mart ve Nisan aylarında yaşanan don olayına karşı meyve ağaçlarını korumak için bahçelerinde damlama sulama ve fıskiye yöntemi ile ağaçlarını buz tutturmuştu.