Hollywood’dan acı haber: It filminin yıldızı intihar etti!

Hollywood’dan gelen acı haber sinema ve televizyon dünyasını yasa boğdu. The Wire dizisi ve It: Chapter Two filmiyle tanınan ABD’li oyuncu James Ransone’un 46 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Ransone’un ölümünün intihar sonucu gerçekleştiği bildirildi. İhbar üzerine ünlü oyuncunun evine giden polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlamadıklarını ve vakanın intihar olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

O ROLLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

James Ransone, özellikle HBO’nun efsane dizisi The Wire’da canlandırdığı Ziggy Sobotka karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Performansıyla eleştirmenlerden övgü alan oyuncu, dizinin unutulmaz karakterleri arasında yer almıştı.

Ransone, son yıllarda Stephen King uyarlaması olan korku filmi It: Chapter Two’da Eddie Kaspbrak’ın yetişkinliğini canlandırarak dikkat çekmişti. Kariyeri boyunca birçok projede yer alan oyuncu, The Wire’ın ardından Alexander Skarsgård ile birlikte rol aldığı Generation Kill adlı mini diziyle de adından söz ettirmişti.