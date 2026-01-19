Hollywood’un 'dikkat süresi' çıkmazı: 'İzleyici telefonla oynuyor diye diyalogları tekrar ediyoruz'

Hollywood’un ayrılmaz ikilisi Matt Damon ve Ben Affleck, yeni Netflix filmleri The Rip’in tanıtımı için konuk oldukları “Joe Rogan Experience” programında sinema endüstrisinin geleceğine dair karamsar ama gerçekçi bir tablo çizdi. Damon, özellikle evde film izleyen seyircilerin odaklanma sorununun, senaryo yazım aşamasını bile değiştirdiğini söyledi.

"İLK BEŞ DAKİKADA BÜYÜK BİR SAHNE ŞART"

Damon, geleneksel sinemada bütçenin ve aksiyonun büyük kısmının filmin finaline (üçüncü perde) saklandığını, ancak dijital platformların bu kuralı yıktığını belirtti:

"Eskiden aksiyon filmlerinde üç büyük sahne olurdu ve asıl patlama sonda yaşanırdı. Şimdi ise platformlar ‘İlk beş dakikaya büyük bir sahne koyun, insanların izlemeye devam etmesini istiyoruz’ diyor. İzleyiciyi o an yakalayamazsanız, başka bir içeriğe geçiyorlar."

"ANLAMAZLAR" ENDİŞESİYLE TEKRARLANAN DİYALOGLAR

Damon’ın en dikkat çekici tespiti ise izleyicilerin film izlerken telefonlarıyla ilgilenmesi üzerine oldu. Ünlü oyuncu, yapım sürecinde "izleyicinin dikkati dağılmış olabilir" ihtimaline karşı diyalogların kurgulandığını söyledi:

"İnsanlar artık film izlerken aynı zamanda telefonlarıyla ilgileniyor. Bu yüzden hikâyenin diyaloglarda üç-dört kez tekrar edilmesine yönelik tartışmalar yaşanıyor. Seyirci o an ekrana bakmıyorsa bile, duyduğu diyalogla ne olup bittiğini kaçırmasın isteniyor."

Damon’ın bu tespitlerine katılan Ben Affleck ise, sektörün bu "yeni formüllere" sıkışmak zorunda olmadığını savundu. Affleck, yayın platformlarının dayattığı bu klişeleri yıkıp başarılı olan işlere örnek olarak Netflix’in ödüllü mini dizisi Adolescence’ı gösterdi:

"Başarı için tek bir yol varmış gibi davranılıyor ama Adolescence gibi işlere baktığınızda bu kuralların hiçbirini uygulamadan müthiş bir sonuç alındığını görüyorsunuz. Kaliteli iş, her türlü formülün üzerindedir."

Hollywood’un bu iki usta isminin açıklamaları, sinemanın sadece sanatsal değil, teknolojik ve sosyolojik olarak da büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.