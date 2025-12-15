Tinder’ın Year In Swipe 2025 raporu, flörtte kullanıcıların daha az stresli, daha dürüst ve değer odaklı ilişkiler aradığını ortaya koydu. Rapora göre 2026’ya girerken “hot-take dating” trendi öne çıkti. Peki, Hot-take dating nedir? Tinder 2025'in flört trendi Hot-take dating ne anlama geliyor?

HOT-TAKE DATİNG NEDİR?

Tinder’ın raporuna göre hot-take dating, özellikle değerler ve siyasi görüşler gibi keskin fikirleri olan kişilere ilgi duyulmasını kapsıyor.

“Çekim, görüşlerle birlikte gelir” ifadesinin yer aldığı raporda, bekarların yüzde 37’sinin ortak değerlere sahip olmayı ilişki için kritik gördüğü belirtiliyor.

Dahası, katılımcıların yüzde 41’i karşıt siyasi görüşe sahip biriyle flört etmeye sıcak bakmadığını söylüyor. Bu konuda kadınlar (%35) erkeklere (%60) göre daha az esnek.

Tinder, bunun ayrıştırıcı olmakla ilgisi olmadığını, “otantik olmakla” ilgili olduğunu vurguluyor: “Eşitlikten empatiye kadar farklı ilkeler üzerinden eşleşmekten gurur duyan kullanıcılar var.”

Tinder’ın araştırmasına göre öne çıkan başlıca paylaşılması gereken ortak noktalar şöyle:

Nezaket:

Kullanıcıların %54’ü için en temel değer. Personel veya üçüncü kişilere kaba davranmak güçlü bir “ick” olarak görülüyor.

Irksal adalet:

Bekarların %37’si için bu konuda uyum sağlamak “vazgeçilmez”.

Aile görüşleri:

Çocuk isteği, evlilik anlayışı gibi konularda uyumsuzluk, katılımcıların %36’sı için ilişkiyi sonlandırma nedeni.

LGBTQ+ hakları:

%32’si bu konudaki görüş ayrılığını ilişki için engel olarak görüyor.

Uzmanlara göre hot-take dating, aslında “değer odaklı flört”ün yeni adı. Pek çok kişi ilişki kurabilmek için kendi değerlerini görmezden gelmeye eğilimli olsa da bu model, bireylerin kendi doğrularına bağlı kalmasını teşvik ediyor.

Tinder yöneticisi Hobley, “Flört etmek kıvılcım yaratmalı, ekstra stres değil” diyerek 2026’ya dair ipuçlarını şöyle özetliyor: “Bekarlar ne istediklerini açıkça söylüyor, inandıkları şeylerin arkasında duruyor ve dürüstlükle hareket ediyor.”