How I Met Your Mother dizisinin "Ted"i Josh Radnor evlendi

2005-2014 yıllarında ekrana gelen fenomen dizi How I Met Your Mother'da rol alan ünlü oyuncu Josh Radnor evlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:02
How I Met Your Mother dizisinin
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How I Met Your Mother dizisinde Ted Mosby karakterine hayat veren Josh Radnor nikah masasına oturdu. Son dönemde müzik kariyeriyle öne çıkan ABD'li aktör, Jordana Jacobs ile evlendi.

Nikahından kareler paylaşan 49 yaşındaki oyuncu "Bu olağanüstü kadına eşim diyebilmenin ne kadar büyük bir şans olduğuna inanamıyorum" dedi.



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