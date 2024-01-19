Yayınlanma: 19.01.2024 - 22:11

Güncelleme: 19.01.2024 - 22:11

Yalı Çapkını dizisinin Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları’nın diziden ayrılıp ayrılmadığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını dizinin Kazım'ı diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını dizisinde Diren Polatoğulları kimdir? İşte ayrıntılar...

KAZIM AĞA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Star'ın sevilen dizi Yalı Çapkını yeni bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Diren Polatoğulları’nın canlandırdığı Kazım Ağa karakterinin mafya tarafından saldırıya uğradığını gören yurttaşlar oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor.

Yalı Çapkını dizisinin 19 Ocak akşamı yayımlanan bölümünde Kazım Ağa kanlar içinde bir ağaca bağlanmış olduğu görülüyor.

Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakterine hayat veren Diren Polatoğulları’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz bilinmiyor.

DİREN POLATOĞULLARI KİM?

Diren Polatoğulları 12 Şubat 1980'de İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk sanatını bitiren Polatoğlu, oyunculuğa 2009 yılında başladı.

Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar’a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi birçok projede rol aldı.