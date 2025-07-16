Hudutsuz Sevda'nın 'Şeref'iydi... Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti!

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve daha önce hastalığı yenmeyi başaran Emre Törün, kanserin yeniden nüksetmesi ve karaciğerine yayılması nedeniyle yaşamını yitirdi.
SON ROLÜ HUDUTSUZ SEVDA’DAYDI
Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde "Şeref" karakterine hayat veren Törün, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ailesinin isteğiyle Akçay'a götürülmüştü.
EMRE TÖRÜN KİMDİR?
1 Mart 1972, İstanbul doğumlu. 1996’da oyunculuğa başladığı ilk dizisi Kara Melek’te 4 sezon üst üste oynadı. Daha sonra birçok film ve dizide rol aldı.
Emre Törün, 2015-2017 arası 3 sezon oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Nevzat Çankırılı karakterini canlandırdı.
ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI
- İkinci Bahar / Oyuncu - 2018
- Karmakarışık / Oyuncu / Yönetmen - 2011
- Komik Para / Oyuncu
- Sherlock Holmes / Oyuncu
ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
- Bir Zamanlar Kıbrıs (Makarios, TV Dizisi 2021)
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İstihbaratçı Nevzat Çankırılı, TV Dizisi 2015-2017)
- On Yılda Bir: İnşaat 2 (Mafya, Sinema Filmi 2014)
- Kod Adı Reaksiyon (Savcı, TV Dizisi 2014)
- Güneşi Beklerken (Mehmet Varol, TV Dizisi 2013)
- Bulutların Ötesi (Nusret, TV Dizisi 2012)
- 120 (Keri, Sinema Filmi 2007)
- Doktorlar (TV Dizisi Savcı, 2006)
- Beşinci Boyut (Murat/Mesut, TV Dizisi 2005)
- Zor Adam (TV Filmi 2004)
- Halk Düşmanı (Alper, TV Filmi 2004)
- Büyük Umutlar (Cevat, TV Dizisi 2004)
- Büyük Buluşma (TV Dizisi 2004)
- Umutların Ötesi (TV Dizisi 2003)
- Hayat A.Ş. (TV Dizisi 2003)
- Çocuklar Duymasın (TV Dizisi 2002)
- Koçum Benim (TV Dizisi 2002)
- Ona Bakma Bana Bak (TV Dizisi 2000)
- Şeytanın Gözyaşları (Tolga, TV Dizisi 1998)
- Kara Melek (4 Sezon TV Dizisi 1996-1999)