Hudutsuz Sevda'nın 'Şeref'iydi... Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti!

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve daha önce hastalığı yenmeyi başaran Emre Törün, kanserin yeniden nüksetmesi ve karaciğerine yayılması nedeniyle yaşamını yitirdi.

SON ROLÜ HUDUTSUZ SEVDA’DAYDI

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde "Şeref" karakterine hayat veren Törün, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ailesinin isteğiyle Akçay'a götürülmüştü.

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

1 Mart 1972, İstanbul doğumlu. 1996’da oyunculuğa başladığı ilk dizisi Kara Melek’te 4 sezon üst üste oynadı. Daha sonra birçok film ve dizide rol aldı.

Emre Törün, 2015-2017 arası 3 sezon oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde istihbaratçı Nevzat Çankırılı karakterini canlandırdı.

ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

İkinci Bahar / Oyuncu - 2018

Karmakarışık / Oyuncu / Yönetmen - 2011

Komik Para / Oyuncu

Sherlock Holmes / Oyuncu

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER