Hülya Avşar ekranlara geri dönüyor

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 09:03

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 09:03

Hülya Avşar uzun süre sonra ekrana dönüyor. Avşar “Yıldız De Bana” yarışmasında jüri koltuğunda oturacak. Pastel Film imzalı yarışma Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

Bugüne kadar Hande Yener ve İrem Derici başta olmak üzere birçok star ismin kariyerinde etkisi olan ve tam bir yıldız avcısı olan Avşar, bu kez sektöre genç oyuncular kazandıracak.

tv100'ün haberine göre, “Yıldız De Bana” yarışmasında oyuncu koçluğunu Hamdi Alkan yapacak. Alkan yarışmacıların oynayacakları metinlerle ilgilenecek ve onları jüri üyelerine karşı savunacak.

Kerem Alışık da “Star De Bana” yarışmasının diğer bomba ismi oldu. Ünlü aktör her hafta canlı olarak yayınlanacak olan yarışmada sektöre genç isimlerin katılmasına ön ayak olacak.

Yarışmanın 3. jüri üyesi ise güçlü oyunculuğuyla tanınan genç kuşağın önde gelen isimlerinden Büşra Pekin… Mart ayında yayınlaması planlanan “Yıldız De Bana”nın elemeleri yakında 7 ilde yapılacak.