Hülya Yiğitalp kimdir, kaç yaşında? Hülya Yiğitalp'in kaç çocuğu var?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:51

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:51

Sosyal medyada araştırma konusu hâline gelen, yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Hülya Yiğitalp kimdir, kaç yaşında? Hülya Yiğit'in kaç çocuğu var?

HÜLYA YİĞİTALP KİMDİR?

Hülya Yiğitalp 27 Şubat 1956 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Bir dönem mankenlik yapan Hülya Yiğitalp aynı zamanda oyuncu ve ses sanatçısıdır. Canikom, Aile Kadını ve Kanun Savaçıları gibi yapımlarda yer aldı.

HÜLYA YİĞİTALP'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Hülya Yiğtalp'in Yiğit, Fırat ve Asya adlı üç çocuğu olan ünlü sanatçı Hülya Yiğitalp İstanbul’da yaşıyor. Sanatçı Yiğitalp’in eğitim gören çocuklarını görmek için Amerikaya gidip geldiği biliniyor.