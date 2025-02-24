Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:15

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:15

Ramazan ayının olmazsa olmaz lezzetlerinden bir tanesi şüphesiz hurma olurken, oruç ibadetini yerine getiren pek çok yurttaş orucunu ilk olarak hurma ile açıyor. Hurma fiyatları Ramazan gelmeden yükselişe geçti. Hurma fiyatları yurttaşlar tarafından merak edilidi. Peki, Hurma fiyatları ne kadar oldu? 2025 hurmanın kilosu kaç TL?

HURMA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Eminönü ve Kapalıçarşı esnafının verdiği bilgilere göre hurmanın kilosu en düşük 140 TL'den en yüksek ise 650 TL'den alıcı buluyor. Fiyatlar hurmanın türü, boyutu ve çeşidine göre değişkenlik gösterirken hurma fiyatı geçen yıla oranla 70-80 TL yükseldi.

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı hurma bazı esnaflarda tane olarak da satılmaya başlandı. Tanesi 20 TL'den satışa sunulan hurmaların iri ve büyük olanlarının daha yüksek bir meblağdan satılması öngörülüyor.