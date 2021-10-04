Hürriyet yazarı Soybaş meme kanserine yakalandığını duyurdu: Keşke ‘Aman boş ver!’ demeseydim
Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, köşesinden ileri evre meme kanserine yakalandığını duyurdu.
Meme kanserine yakalanandığını duyuran Fulya Soybaş, duşta elle kontrol ederken tümörü fark ettiğini ancak doktora gitmediğini belirtirken, “Keşke ama keşke kontrollerimi aksatmasaydım. Keşke ‘Aman boş ver!’ demeseydim. Belki o zaman erken evrede yakalar, kemoterapi almama bile gerek kalmazdı” dedi.
"KEŞKE AMA KEŞKE KONTROLLERİM AKSATMASAYDIM"
"Keşke ama keşke kontrollerim aksatmasaydım" diyen Soybaş, pandemi gerekçesiyle kontrollerini ertelediğini ve 40 yaş üstü her kadının yılda en az 1 kere mamografi ve mem ultrasonu kontrollerinin yaptırması gerektiğini dile getirdi.
Soybaş, "6 ayda -4’ü üç hafta aralıklar, 7’si haftalık- toplam 11 kemoterapi aldım. 5 tane daha var. Sonrası ameliyat ve radyoterapi. Sürecin bu kadar uzun ve meşakkatli olmasının sebebi tümörün geç yani ileri evrede fark edilmiş olmasından kaynaklı. Çünkü durum fark edilene kadar tümör koltuk altı lenf bezlerine metastaz yaptı yani yayıldı” ifadelerini kullandı.
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