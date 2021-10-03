Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder son durumunu açıkladı
Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder hastane çıkışı sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son olarak Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisiyle seyirci karşısına çıkan Canan Ergüder, geçtiğimiz mart ayında meme kanserine yakalanınca diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Tedavi sürecine başlayan Ergüder "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" mesajını paylaşmıştı.
Setlere ara veren ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan Ergüder, geçtiğimiz aylarda ameliyat olmuştu.
Geçtiğimiz gün hastaneden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergüder, "Tetkiklerimi yaptırdım" dedi.
"BU BİTEN BİR SÜREÇ DEĞİL"
Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ergüder, "İyiyim, sağlıklıyım. Geri dönmeye çaba gösteriyorum. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç" diye konuştu.
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