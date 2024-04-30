Yayınlanma: 30.04.2024 - 21:42

Güncelleme: 30.04.2024 - 21:42

Yatakta hangi pozisyonu denerseniz deneyin ve ne kadar dönerseniz dönün, uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız huzursuz bacak sendromundan (RLS) muzdarip olabilirsiniz. Her yıl dünya genelinde milyonlarca insan bu sendromdan etkileniyor ve teşhis ediliyor. Peki, bu durumu ortadan kaldıracak yöntem nedir? İşte Huzursuz Bacak Sendromu'na doğal çözüm...

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDİR?

Huzursuz Bacak Sendromu, hastanın bacaklarında hissettiği, tarif edilemeyen rahatsız edici ve garip bir hisle karakterize olan, uykuya dalmayı zorlaştıran bir sendromdur. Genellikle kronik olarak bacaklarda rahatsızlık hissi şeklinde ortaya çıkan bu durum, bacakları hareket ettirme isteğiyle belirginleşir. Huzursuz Bacak Sendromu yaşayanlar farklı semptomlar deneyimleyebilirler; ancak genellikle bacaklarda hissedilen yoğun ve nahoş bir hareket dürtüsüyle kendini gösterir. Gece yarısı bacak kramplarıyla uyanmak da sıkça görülen bir şikayettir. Bu problem sadece bacakları değil, aynı zamanda kafayı, kolları, üst bedeni ve diğer vücut bölgelerini de etkileyebilir.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDEN OLUR?

RLS (Huzursuz Bacak Sendromu), sinir sistemindeki rahatsızlıklardan kaynaklanan bir durumdur ve kişinin bacaklarında ani sarsılmalar ve kontrol edilemeyen hareketlenmelere neden olabilir. Bu nörolojik sorun, kişinin ağrı, gerginlik ve acı hissetmesine yol açar. Semptomlar genellikle insanlar gece uyuduklarında veya uyumaya çalıştıklarında ortaya çıkar ve tüm uyku düzenini bozar.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU'DA İYİ GELEN DOĞAL ÇÖZÜM NEDİR?

Huzursuz Bacak Sendromu'ndan muzdarip olduğunuzu düşünüyorsanız, bir romatizmal hastalıklar uzmanı, nörolog veya fizyoterapist ile görüşebilirsiniz. Doğal bir yöntem denemek isteyenler için ise basit bir tarif mevcut: Bir kalıp sabun. RLS için resmen kabul gören tıbbi bir tedavi olmasa da "sabun yöntemi", birçok insanın oldukça etkili bulduğu doğal bir tedavi yöntemi olarak kabul ediliyor.

Mümkünse kokusuz, taze bir kalıp kullanın; yeni olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Sabunu çarşaflarınızın arasına ya da lastikli çarşafın altına koyun ve orada bırakın. Kimileri çarşaflarını korumak için sabunu önce temiz bir çorap içerisine koymayı tercih ediyor. Her iki türlüsü de iyi; kendiniz için en iyi olan yöntemi seçebilirsiniz. Bir ay geçtikten sonra sabunun nasıl göründüğünü kontrol edin; kurumuş ve pörsümüşse, eskimiştir ve yenisi ile değiştirilmesi gerekiyordur. Ya da en üst tabakayı kazıyarak altta kalan taze tabakayı açığa çıkarabilirsiniz. Önemli olan sabunu daima taze tutmaktır; çünkü bu yöntemin sabunun kururken yaydığı iyonlar sayesinde işe yaradığına inanılıyor. Tamamen kuruduğunda, iyon salmayı bırakır ve dolayısıyla işe yaramaz hale gelir.

Sabun terapisini açıklayan, destekleyen ya da çürüten mevcut herhangi bir bilimsel çalışma olmasa da online bir araştırma dünyanın her yerinden sayısız insanın olumlu tanıklığını içeriyor. Bu insanlar, bir kalıp sabunla birlikte uyuduklarında, ağrılı bacak kramplarının ya da diğer RLS semptomlarının tamamen ya da en azından yeniden rahatça uyuyabilecekleri derecede kaybolduğunu iddia ediyor. Yaptıkları tek şey çarşaflarının altına bir kalıp sabun koymak, rahatlamak ve sabunun sihrini göstermesini beklemektir.