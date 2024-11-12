Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversiteler ne zaman tatile girecek?

Üniversitelerin ara tatil yapıp yapmayacağı milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki, Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversiteler ne zaman tatile girecek?

Üniversitelerde ara tatil var mı? Üniversiteler ne zaman tatile girecek?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:32

Kasım ayına girilmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarında ara tatil uygulaması başladı. Bilindiği üzere birçok konuda üniversiteler ile MEB okulları birbirinden bağımsız kararlar alıyor. Peki, Üniversitelerde ara tatil var mı?  Üniversiteler ne zaman tatile girecek?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Türkiye’de yaklaşık 210 kadar üniversite vardır. Bu üniversiteler devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri olmak üzere ikiye ayrılır. Her üniversitenin değişebilen müfredatı ve yıllık planı vardır. Bu yıllık planlar bölümlere ve departmanlara göre değişebilir. Her bölümün kendine özel müfredatı ve ders sayısı vardır. Yıllık plan belirlenirken bunlar göz önünde bulundurulur.


Etiketler: #üniversite #ara tatil

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