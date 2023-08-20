Serdar Ortaç: 'Bundan sonra konser yok'

Yayınlanma: 20.08.2023 - 15:55

Güncelleme: 20.08.2023 - 15:57

Şarkıcı Serdar Ortaç, Bursa’da sahne aldı. Türkiye turnesine devam eden Ortaç, hayranlarına açıklamalarda bulundu.

Ortaç, "Bu benim son turnem. Bundan sonra konser yok, beni telefondan ve videolardan izleyeceksiniz" dedi.

"ARTIK BEKAR VE DULLARA ŞARKI OKUYACAĞIM"

Sahnesinde dansçılar ile birlikte şarkılarını söyleyip sevenlerini coşturan Ortaç, son günlerde magazinden düşmeyen açıklamalarının ardından Bursa konserinde “Yeni boşandığım için, yani artık bana yeni geliyor durum. Dul olduğum için artık bekar ve dullara şarkı okuyacağım. Evliler ne yaparsanız yapın umurumda değil. Evlilik çok güzel bir şey, ben yapamadım. Siz becerdiniz. Kıskanıyorum, deli gibi çatlıyorum” dedi.