İbn-i Sina binlerce yıl önce önermişti! Evde doğal yöntemlerle saçkıran tedavisi nasıl yapılır?

Yayınlanma: 13.09.2023 - 15:39

Güncelleme: 13.09.2023 - 15:42

Saçkıran, saç derisindeki bağışıklık sistemi problemleri nedeniyle ortaya çıkan bir cilt rahatsızlığıdır ve bu hastalık saç kaybına neden olabilir. Saçkıranın tedavisi, karmaşık bir süreç olabilir ve uzun sürebilir. Ancak bazı kişiler, evde kullanabilecekleri doğal yöntemlerle saçkıran semptomlarını hafifletebilirler. İşte İbn-i Sina'nın önerdiği saçkıran tedavisi için kullanabileceğiniz doğal çözümler...

İBN-İ SİNA'NIN SAÇ İÇİN ÖNERDİĞİ YAĞLAR

Çemen otu yağı kepeklenmeye karşı etki gösterir

Mersin ve kostus yağı saç tellerini kuvvetlendirir

Defne yağı saçkıranda kullanılır

İBN-İ SİNA'NIN ISIRGAN OTU TARİFİ

Malzemeler:

Taze ısırgan otu yaprakları (2 avuç dolusu)

Temiz su (2 su bardağı)

Hazırlık Adımları:

İlk adım olarak, taze ısırgan otu yapraklarını yıkayın ve temizleyin. Eldiven giymeniz veya yaprakları elle dokunmaktan kaçınmanız önerilir, çünkü ısırgan yaprakları deri üzerinde yanma hissi yaratabilir.

Yıkanmış ısırgan yapraklarını bir tencereye koyun.

Üzerine 2 su bardağı temiz su ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve karışımı kaynatın.

Kaynadıktan sonra, ısırgan yaprakları suyun içinde yaklaşık 10-15 dakika kaynatmaya devam edin.

Kaynatma işlemi tamamlandığında, tencereyi ocaktan alın ve karışımı soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra, ısırgan yapraklarını süzün ve elde ettiğiniz ısırgan otu suyunu bir kaba alın.

Kullanım:

Isırgan otu suyunu, saçkıranlı veya saç dökülmesi olan bölgelere doğrudan uygulayın. Eğer tüm saç derisine uygulamak istiyorsanız, saçlarınıza masaj yaparak uygulayın ve ardından başınıza bir duş bonesi veya havlu sararak saç derisini örtün.

Isırgan otu suyunu saç derinizde 30 dakika ila bir saat arasında bekletin.

Ardından saçınızı yıkayın ve durulayın. İsterseniz doğal bir şampuan kullanabilirsiniz.

Bu işlemi haftada birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

Isırgan otu, saç derisinin kan dolaşımını artırabilir, saç foliküllerini güçlendirebilir ve saçkıran semptomlarını hafifletebilir. Ancak herhangi bir ciddi saç sorununuz varsa veya saçkıran tedavisi için profesyonel bir doktora danışmanız önemlidir. Ayrıca, ısırgan otu uygulamasına başlamadan önce cilt testi yaparak alerjiniz olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.