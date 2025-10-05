İbn-i Sina’nın bin yıllık reçetesi: Öksürüğü anında kesiyor

Kış aylarında artan soğuk algınlığı ve boğaz enfeksiyonlarıyla birlikte öksürük, en sık görülen şikâyetlerden biri haline geliyor. Modern tıbbın kurucularından kabul edilen İbn-i Sina, bundan bin yıl önce “El-Kanun fi’t-Tıbb” adlı eserinde, öksürüğü hafifletmek ve boğazı yumuşatmak için doğal bir karışım tarif etmişti. Günümüzde yeniden ilgi gören bu geleneksel reçete, tamamen bitkisel malzemelerden oluşuyor.

İBN-İ SİNA’NIN ÖKSÜRÜK İÇİN DOĞAL KARIŞIM TARİFİ

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı bal

1 çay ka şığı zencefil tozu

1 çay ka şığı karabiber

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 su bardağı ılık su

Hazırlanışı ve Kullanımı:

Tüm malzemeleri bir bardakta karıştırın. Karışım ılık hale geldikten sonra yavaş yavaş için. Günde 2 kez tüketilmesi önerilen bu doğal kür, boğazı yumuşatarak öksürüğün kısa sürede azalmasına yardımcı oluyor.

UZMANLARDAN UYARI

Bitkisel karışımlar, doğru şekilde ve ölçüsünde tüketildiğinde faydalı olsa da, alerjik bünyeye sahip kişilerin dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar, özellikle çocuklarda veya kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde bu tür tariflerin doktor onayıyla kullanılmasını öneriyor.

BOĞAZI YUMUŞATAN EK TAKVİYELER

Ilık bitki çayları (ıhlamur, adaçayı, zencefil-limon karışımı)

Bol su tüketimi

Ortamın nem dengesini korumak

Sigara dumanından uzak durmak