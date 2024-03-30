Yayınlanma: 30.03.2024 - 15:49

Güncelleme: 30.03.2024 - 15:49

Geçen yıl, 15 Ağustos’daki Dana White’s Contender Series’de rakibini nakavt ederek UFC kontratını kazanan İbo Aslan’ı birçok kişi bu büyük başarısıyla tanıdı. Yurttaşlar İbo Aslan'ın kariyerini merak etti. Peki, İbo Aslan kimdir? UFC dövüşçüsü İbo Aslan kaç yaşında, nereli?

İBO ASLAN KİMDİR?

İbo Aslan, 23 Nisan 1996 tarihinde Niğde’nin Akçaören köyünde dünyaya geldi. Babası Avusturya’da çalıştığı için 7 yaşındayken annesi ve kardeşleri ile birlikte Avusturya’ya taşındı. Babasına destek olabilmek için araba tamirhanesinde çıraklık yapmaya başladı. Sporla ilgisi de küçük yaşlarda başladı. İlk önce futbol oynadı. Fakat 13-14 yaşlarında, ‘Bu futbol bana göre değil.’ diyerek yoluna dövüş sporlarında devam etmek istedi. İlk önce boks yaparak dövüş sporlarına adım attı. Onu boks tatmin etmeyince kick boks yaptı. Sonrasında güreş ve jiu jitsuyu birlikte yapmaya karar verdi. Aslında bu branşları yapması onun MMA için iyi bir altyapıya sahip olmasını sağladı. Böylelikle İbo Aslan kariyerini MMA üzerine inşa etmeye karar verdi.

Hafif ağır siklette dövüşen İbo Aslan, profesyonel MMA kariyerine 20 yaşındayken Avusturya’daki yerel bir organizasyonda maça çıkarak başladı. İlk maçında Mattia Calore’yi yenerek başlangıcını yaptı. 2017 yılıyla birlikte maçlarını sıklaştıran Aslan, üst üste galibiyetler alarak namağlup bir şekilde ilerledi. 2020 yılında Anton Turkalj ile karşılaşana kadar karnesi 8-0’dı. Fakat o maçta ilk mağlubiyetini submission ile aldı. Yenildiği Turkalj, iki maç sonra UFC ile sözleşme imzaladı. İbo Aslan, bu mağlubiyeti bir kenara bırakarak yoluna devam etti. Sıradaki üç maçını da ilk raundda nakavtla kazandı. Bu maçların toplam süresi sadece 3 dakika 35 saniyeydi.