Mohamed Salah ve Khabib Nurmagomedov'dan Filistin'e destek!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ve karma dövüş sanatları şampiyonu Khabib Nurmagomedov, Filistin'e destek olduğu öğrenildi.
Mısır Milli Takımı ve Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah'ın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek için bağışta bulunduğu belirtildi.
Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarla ilgilenen Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, yerel bir televizyon kanalına telefonla katılarak, konuyla ilgili bilgi verdi.
"Mohamed Salah, Filistin halkına bağışta bulundu" diyen Nazar, Salah için bunun ilginç bir durum olmadığını, Mısır içinde veya dışında bunu ilk kez yapmadığını ifade etti.
TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Nazar, Salah'ın isteği üzerine yardımın miktarına ilişkin bilgi vermedi.
Mısırlı oyuncu Salah'ın destek açıklaması, Gazze'deki olaylara ilişkin tutumunu ifade etmesi yönündeki tepkilerin ardından geldi. Sosyal medyada pek çok takipçisinin olaylara sessiz kaldığı gerekçesiyle takipten çıktığı ifade edilmişti.
Khabib Nurmagomedov
KHABIB NURMAGOMEDOV DA FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ
Karma dövüş sporcusu Khabib Nurmagomedov, Filistin için dayanışma mesajı verdi.
Geçen yıl kariyerini noktaladığını duyuran Dağıstanlı Nurmagomedov, sosyal medya hesabından, "Filistinliler, Allah sizinle olduğu sürece sayıların hiçbir önemi yoktur" ifadelerini kullandı.
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