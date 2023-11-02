İbrahim Erkal'ın bağlamasına alıcı çıkmadı

Antalya'daki 'Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) satışa sunulan, uzun yıllar İbrahim Erkal'ın kullandığı bağlamaya ilgi yoğun oldu. Oltu taşından yapılan bağlamaya, 400 bin liralık fiyatı nedeniyle henüz alıcı çıkmadı.

DHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 18:20
İbrahim Erkal'ın bağlamasına alıcı çıkmadı
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Antalya Ticaret Borsası'nın, 'Sizin Oraların Nesi Meşhur?' sloganıyla 12 yıldır düzenlediği YÖREX, ANFAŞ fuar alanında kapılarını açtı. 5 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda, borsa ve firmalar stant açıp yöresel ürünlerini sergiliyor. 

500'ün üzerinde katılımcı, 10 bin metrekarelik alanda ürünlerini hem pazarlıyor, hem de tanıtıyor.

Erzurum'dan fuara gelen Oltu Ticaret ve Sanayi Odası da stant açıp, Oltu taşıyla işlenen ürünleri tanıttı. 

Oltu taşından 2,5 yılda yapılan bağlama ve 3,5 yılda yapılan çift minareli cami, fuarda sergilendi. Bağlamayı 2017'de yaşamını yitiren Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal, uzun yıllar kullandı. 

Erkal'ın vefatının ardından 6 yıldır korunan ve ilk kez YÖREX için getirilen bağlama, satışa sunuldu. 400 bin lira istenen bağlamaya dair konuşan oda başkanı Baki Karaca, "Hem camiye hem bağlamaya ilgi yoğun. Herkes gelip görmek, incelemek istiyor. Bağlamanın fiyatı 400 bin, caminin 500 bin lira. İlgi yoğun ancak fiyatı duyan bakıp gidiyor" dedi.


Antalya İbrahim Erkal bağlama

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