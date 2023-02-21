Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremleri kadere bağlamasına Diyanet de dayanamadı: Kadercilik uygun değil

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 06:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciası için kullandığı “kader planı” tanımını, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bir depremzedeye karşı kullandı. “Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” dedi. Bu açıklama, başta ilahiyatçılar olmak üzere tepki çekti. Diyanet’in ilgili kurulundan da üstü kapalı olarak tepki geldi. “Kader” tartışmasına bu kez Diyanet de verdiği fetva ile katıldı. Diyanet’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ters düşmesi ise dikkat çekti. Diyanet’in dinİ konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) geçtiğimiz gün “Müslümanın deprem ve doğal afetlere bakışı nasıl olmalı” sorusu üzerine bir fetva verdi.

ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Fetvada şu ifadeler kullanıldı: “İnsan öncelikle tabiatla ilişkisinde Allah’ın koyduğu kanunlara uygun hareket etmek ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Doğal afet riskini hesaba katmak, zemin, malzeme ve inşa teknikleri başta olmak üzere gerekli tüm iş ve işlemleri söz konusu kurallara göre planlamak bu sorumluluğun kaçınılmaz gereğidir. Gerekli tedbirleri alması yüce Allah’ın emridir. Dolayısıyla afetleri ve meydana gelen acı neticelerini, insanın irade ve sorumluluğunu yok sayarak ve de tamamen kaderci bir anlayışla değerlendirmek ve açıklamak bizim inancımıza uygun değildir.”



