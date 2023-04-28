İbrahim Saraçoğlu önerdi.. Gaz sancısını yok eden çekirdek..

Yayınlanma: 28.04.2023 - 23:11

Güncelleme: 28.04.2023 - 23:11

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ödem ve gaz sancısı için çay önerisinde bulundu. Yazın çok yediğimiz kiraz saplarını ve çekirdeklerini sakın atmayın. İşte Saraçoğlu'nun ödem için önerdiği çay tarifi…

Ödem için çay tarifi arayanlara Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun kiraz sapı çayı tarifini derledik. Kiraz yerken saplarının ve çekirdeklerinin değerlendirebileceğini belirten İbrahim Saraçoğlu, bu çayın hem faydasını hem de yapılışını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

GÖLGEDE AÇIK HAVADA KURUTULAN KİRAZ SAPI ÇAYININ FAYDALARI

Ödem atar

Regl dönemindeki ödemi önler

Rezidiüel idrarı azaltır ve damlatma problemini önler...

KİRAZ ÇEKİRDEKLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Kiraz çekirdekleri kurutularak iki avuç içi büyüklüğünde bez torbanın içine konulur. 50 dereceye kadar fırında 5-10 dakika bekletilir.

Gaz sancısı çeken bebeklerin karın bölgesine konulur. Böylece bebekler terlemeden gaz sancısından kurtulur.

GAZ SANCISI NEDEN OLUR?

Gaz sancısı, genellikle bağırsaklarda biriken gazın neden olduğu bir rahatsızlıktır. Bağırsaklardaki gaz, çoğunlukla yediğimiz ve içtiğimiz gıdaların sindirimi sırasında oluşur. Bu gazlar, bağırsaklarda birikerek şişkinlik, ağrı ve rahatsızlık hissi oluşturabilir.

Gaz sancısına neden olan diğer faktörler arasında şunlar yer alabilir:

1. Hızlı yemek yeme: Hızlı yemek yemek, ağızda daha fazla hava yutulmasına neden olabilir ve bu da gaz sancısına yol açabilir.

2. Laktoz intoleransı: Laktoz intoleransı olan kişiler, süt ürünleri tükettiklerinde gaz sancısı yaşayabilirler.

3. Gluten intoleransı: Gluten intoleransı olan kişiler, buğday, arpa ve çavdar gibi tahılları tükettiklerinde gaz sancısı yaşayabilirler.

4. Fazla lif tüketimi: Fazla lif tüketmek, bağırsaklarda gaz oluşumuna neden olabilir.

5. Stres: Stres, sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir ve gaz sancısına yol açabilir.

6. Antibiyotik kullanımı: Antibiyotikler, bağırsak florasını değiştirerek gaz sancısına neden olabilir.

7. Hormonal değişiklikler: Hormonal değişiklikler, özellikle adet döneminde kadınlarda gaz sancısına neden olabilir.

Gaz sancısı genellikle zararsızdır ve kendiliğinden geçer. Ancak, şiddetli ve sürekli olarak devam eden gaz sancıları varsa veya diğer semptomlar da varsa (örneğin, kanlı dışkılama veya kilo kaybı gibi), doktorunuza başvurmanız önerilir.

Derleme: Cumhuriyet.com.tr -