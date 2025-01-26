İbrahim Saraçoğlu önerdi: Kabızlık tarihe gömülüyor

Yayınlanma: 26.01.2025 - 12:50

Güncelleme: 26.01.2025 - 12:50

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun doğal ve sağlıklı çözümler üzerine yaptığı öneriler, birçok kişinin dikkatini çekiyor. Kabızlık sorununa karşı etkili bir çözüm olarak öne sürdüğü kuru erik, sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çekiyor. İşte kuru eriğin kabızlık üzerindeki mucizevi etkileri ve kullanım önerileri...

Kuru Eriğin Kabızlığa Etkisi

Kuru erik, yüksek lif oranı ve doğal şeker bileşenleri sayesinde bağırsakları harekete geçirir. İçeriğindeki sorbitol adlı doğal madde, bağırsakların daha aktif çalışmasını desteklerken sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda bağırsak florasını düzenleyerek kronik kabızlık sorunlarının önlenmesine katkı sağlar.

Saraçoğlu’nun Tavsiyesi

İbrahim Saraçoğlu, kabızlık şikayeti olanlar için kuru erik tüketimini şu şekilde öneriyor:

Akşamdan Hazırlık: 5-6 adet kuru eriği bir bardak suyun içine koyun ve gece boyunca bekletin.

Sabah Kullanımı: Sabah aç karna hem kuru erikleri yiyin hem de suyunu için. Bu yöntem bağırsak hareketlerini hızlandırarak etkili bir çözüm sunar.

Neden Kuru Erik?

Yüksek lif içeriğiyle bağırsak sağlığını destekler.

Doğal probiyotik etkisiyle sindirimi düzenler.

Vitamin ve mineral açısından zengin olup genel sağlığa katkı sağlar.

Ekstra İpuçları

Kuru erik tüketimine bol su içerek eşlik etmek, etkisini artıracaktır.

Kabızlık şiddetliyse bu yöntemi düzenli olarak birkaç gün uygulayabilirsiniz.

Beslenme düzeninize lif oranı yüksek sebze ve meyveler eklemeyi ihmal etmeyin.