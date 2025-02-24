İbrahim Saraçoğlu'nun mucize kürü: Yiyen gün boyu acıkmıyor

Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:43

Güncelleme: 24.02.2025 - 09:43

Lahana, düşük kalorili olmasına rağmen uzun süre tok tutan besinler arasında yer alıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun önerdiği lahana kürü, hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de gün boyu açlık hissini azaltarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

LAHANANIN TOK TUTAN ETKİSİ NEDİR?

Lahana, özellikle lif açısından zengin olduğu için mideyi doldurarak tokluk hissini uzatır. Aynı zamanda içerdiği doğal enzimler sayesinde kan şekerini dengede tutar, böylece ani açlık krizlerinin önüne geçer.

İBRAHİM SARAÇOĞLU’NDAN LAHANA KÜRÜ TARİFİ

Bu kür, özellikle diyet yapanlar ve gün içinde daha uzun süre tok kalmak isteyenler için ideal bir alternatiftir.

Malzemeler:

3-4 yaprak beyaz lahana

1 su bardağı su

1 dilim limon

Hazırlanışı:

Lahana yapraklarını kaynar suya ekleyin ve 5-6 dakika kadar kaynatın.

Ardından suyun içine limon dilimini ekleyerek ılık hale gelene kadar bekleyin.

Sabah aç karnına veya öğünlerden önce tüketerek gün boyu daha tok kalabilirsiniz.